Jeśli chcemy dobrze służyć Polsce, powinniśmy być gotowi do ofiary i poświęcenia; do podporządkowania dobru wspólnemu partykularnych czy partyjnych interesów, nie mówiąc już o osobistych korzyściach - powiedział biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej.
W 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w archikatedrze warszawskiej odbyła się Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego z woli Stalina w 1940 roku oraz tych, którzy zginęli lecąc w 2010 r. na obchody do Katynia oraz za ojczyznę. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz a koncelebrowało m.in. bp Tadeusz Bronakowski i kilkunastu księży.
W wieczornej Mszy uczestniczył prezydent RP Karol Nawrocki oraz córka Lecha i Marii Kaczyńskich - Marta Kaczyńska. Obecni byli także politycy PiS m.in.: prezes Jarosław Kaczyński, b. premier Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Obchody 16. rocznicy Tragedii Smoleńskiej. „Wspominamy odwagę, bohaterstwo i umiłowanie ojczyzny śp. Lecha Kaczyńskiego”
Trwanie we wspólnocie
W homilii bp Lechowicz podkreślił, że życie tych którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem „nie jest zamkniętym rozdziałem”.
U wielu w tamten sobotni poranek zachwiała się wiara w Bożą moc, która trafiła na opór nagłych, tragicznych zdarzeń przekraczających horyzont ludzkich wyobrażeń. Jeśli opór ustąpił to tylko pod wpływem wiary
— powiedział hierarcha. Przekonywał, że również w takich chwilach Bóg jest obecny, choć nie zawsze człowiek umie go dostrzec.
Bp Lechowicz podkreślił, że jednym z warunków budowania dobra narodu jest trwanie we wspólnocie.
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – to powiedzenie można też odnieść do wiary, a w jeszcze większym stopniu do służby naszej ojczyźnie
— powiedział bp Lechowicz.
„Słowo Boże jest bowiem jak skała”
Duchowny przestrzegł odpowiedzialnych na losy państwa przed opieraniem się tylko na ludzkiej logice.
Słowo Boże jest bowiem jak skała, na której można budować dom ojczysty. Ograniczenie się tylko do słów ludzkich, do mądrości i planów człowieczych to budowanie na piasku
— powiedział bp Lechowicz.
Podkreślił, że „największa władza i największy autorytet, jeśli nie jest podporządkowany prawu Bożemu i nie uznaje Boga, nie służy dobrze społeczeństwu. Co więcej, historia potwierdza, że wówczas zaczyna wierzyć, że posiada boskie prawa i prerogatywy, to przekonanie zawsze kończy się tragicznie, i dla rządzących i dla rządzonych”.
Jeśli chcemy dobrze pracować dla Polski winniśmy jej służyć, także być gotowi do ofiary i poświęcenia; do podporządkowania dobru wspólnemu partykularnych czy partyjnych interesów, nie mówiąc już o osobistych korzyściach
— powiedział biskup polowy Wojska Polskiego.
Pamięć o ofierze z życia naszych sióstr i braci udających się na uroczystości do Katynia niesie ze sobą podobne przesłanie i wzmacnia tylko przekonanie, że dobro wspólne jest najwyższym kryterium zaangażowania społecznego i politycznego
— wskazał bp Lechowicz. Dodał, że „czasami dla tego dobra trzeba ponieść najwyższą ofiarę”.
Przed Mszą św. prezydent Nawrocki złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed tablicą upamiętniającą Lecha Kaczyńskiego.
10 kwietnia 2010 r. w pobliżu Smoleńska, w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
kk/PAP
