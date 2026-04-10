Prowokatorzy także w Katyniu. Próbowali zakłócać uroczystości. "Pojawiła się grupa 'aktywistów', którzy wznosili nieprzyjazne hasła"

Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z delegacją pracowników polskiej placówki i przedstawicielami Polonii wziął udział w dwóch uroczystościach - na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu oraz na miejscu katastrofy smoleńskiej. / autor: Ambasada RP w Moskwie
Podczas dzisiejszych obchodów 86. rocznicy zbrodni katyńskiej i 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej, w których brali udział polscy dyplomaci w Rosji, doszło do prób zakłócenia przebiegu uroczystości przez prowokatorów - poinformowała ambasada RP w Moskwie.

Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z delegacją pracowników polskiej placówki i przedstawicielami Polonii wziął udział w dwóch uroczystościach - na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu oraz na miejscu katastrofy smoleńskiej - przekazała ambasada we wpisie na Facebooku.

Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystościom towarzyszyły próby zakłócenia ich przebiegu. W pobliżu cmentarza pojawiła się grupa „aktywistów”, którzy wznosili nieprzyjazne hasła, próbując ugodzić w powagę miejsca i historyczną prawdę o zbrodni

— poinformowała ambasada, dodając, że „uroczystość, mimo prób zakłócenia jej przez grupę tzw. aktywistów wznoszących antypolskie hasła, przebiegła w atmosferze powagi”.

Czytaj także

Biało-czerwone wieńce

Na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego ambasador Krajewski, w asyście pracowników misji, złożył wieniec i zapalił symboliczny znicz, a zgromadzeni odmówili wspólną modlitwę w intencji zamordowanych jeńców. Szef polskiej misji złożył również biało-czerwone wiązanki na ścianie pamięci, na której widnieją nazwiska tysięcy polskich oficerów.

Zbrodnia Katyńska była bezpośrednim skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow i agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. W 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, zamordowano blisko 22 tysiące obywateli Polski – oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz przedstawicieli elity intelektualnej.

Wieńce i znicze złożono także na miejscu katastrofy smoleńskiej, gdzie odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar.

Czytaj także

