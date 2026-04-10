Szesnaście lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej relacji z rocznicowych obchodów.
Relacja z uroczystości
09:45 Złożenie kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej
Prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński złożyli kwiaty pod pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego.
09:31. Złożenie wieńców pod pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego
Prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i delegacje grup i instytycji złożyli kwiaty pod pomnikiem śp. Lecha Kaczyńskiego.
09:06. Przed Pałacem Prezydenckim złożono wieńce
Prezydent Karola Nawrocki wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim (w asyście żołnierzy Wojska Polskiego) złożyli wieńce kwiatów.
08:54. Apel Pamięci z udziałem prezydenta i polityków PiS przed Pałacem Prezydenckim
Prezydent RP Karol Nawrocki oraz politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, wzięli udział w uroczystym Apelu Pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wcześniej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się Msza św. w intencji ofiar.
Przed Pałacem Prezydenckim - w miejscu, gdzie 10 kwietnia 2010 roku gromadzili się mieszkańcy Warszawy - ustawiono pęknięty krzyż z białych i czerwonych zniczy. Za nim umieszczono zdjęcie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.
Apel rozpoczął się równo o godzinie 8.41 - o tej porze 16 lat temu doszło do katastrofy samolotu z polską delegacją udającą się na uroczystości do Katynia. Po odśpiewaniu hymnu odczytane zostały nazwiska ofiar katastrofy. Następnie uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę za dusze ofiar.
Co roku na tym placu przypominam, odgłos syren ze Smoleńska, które przerażają. Ogłosiły coś, co było dla nas niewyobrażalne i do tej pory nie możemy się z tym pogodzić. Dlatego stajemy tutaj co roku, ale też co miesiąc, aby modlić się za tych, którzy odeszli od nas nad Smoleńskiem. Chcemy w sposób szczególny wspomnieć śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – jego odwagę, bohaterstwo i umiłowanie ojczyzny
— mówił ojciec Zdzisław Tokarczyk.
W Apelu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski oraz szeroka reprezentacja polityków PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.
Uroczystości zorganizowane przez PiS w rocznicę katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się o godz. 8 od Mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu.
08:50. Prezydent Karol Nawrocki dołączył do uroczystości
„Prezydent RP Karol Nawrocki dołączył do obchodów rocznicy Tragedii Smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim” - napisał Paweł Rybicki na portalu X.
08:50. Prezydent Nawrocki: Pamiętamy
Prezydent Karol Nawrocki zamieścił na platformie X materiał upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Do materiału Nawrocki dodał: „Pamiętamy”.
08:45. Szef KPRP złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Ofiary Katastrofy Smoleńskiej
Szef KPRP Zbigniew Bogucki złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Ofiary Katastrofy Smoleńskiej w kaplicy oraz przed Pałacem Prezydenckim, a także uczestniczył we Mszy Św. w intencji Ofiar.
Harmonogram uroczystości
Uroczystości rocznicowe będą się odbywały od wczesnego rana - o godz. 8.20 na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy. Wezmą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu - w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska - przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
O godz. 8.41, o której 10 kwietnia 2010 roku nastąpiła katastrofa prezydenckiego samolotu, obchody rocznicowe rozpocznie prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w apelu pamięci i złoży wieńce pod tablicą upamiętniającą 96 ofiar katastrofy w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Nawrocki złoży następnie wieńce przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy na warszawskim placu Piłsudskiego.
Równolegle w planach jest apel pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość przed Pałacem, gdzie 16 lat temu gromadzili się obywatele. Później politycy PiS również złożą wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego.
Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy odbędą się także w piątek rano na krakowskim Cmentarzu Rakowickim, gdzie pochowanych jest część ofiar. Udział w obchodach w Krakowie weźmie m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który weźmie udział w uroczystościach upamiętniających katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, połączonych z Apelem Pamięci i złożeniem wieńców okolicznościowych na grobach ofiar.
Wieczorem o godz. 19 odbędzie się Msza św. w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej, w której weźmie udział m.in. prezydent.
Po mszy św. pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci; o godz. 21 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
