Pamiętamy! 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. W tragicznym locie zginęło 96 osób na czele ze śp. prezydentem RP Lechem Kaczyńskim

Szesnaście lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wojskowi dowódcy i inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Samolot wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godz. 7.30. Leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godz. 9.30 zaplanowane były uroczystości rocznicowe.

O godz. 8.41. samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: 89 członków delegacji i 7 osób załogi Tu-154M.

W tym samym dniu ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia do północy.

17 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy. 18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia.

Lista osób, które zginęły w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.:

1. Lech Kaczyński - Prezydent RP,

2. Maria Kaczyńska - Małżonka Prezydenta RP,

3. Ryszard Kaczorowski - były Prezydent RP na uchodźstwie,

4. Joanna Agacka-Indecka - Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej,

5. Ewa Bąkowska - wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego,

6. Andrzej Błasik - Dowódca Sił Powietrznych RP,

7. Krystyna Bochenek - wicemarszałek Senatu RP,

8. Anna Maria Borowska - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

9. Bartosz Borowski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

10. Tadeusz Buk - Dowódca Wojsk Lądowych RP,

11. Abp Miron Chodakowski - Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,

12. Czesław Cywiński - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK,

13. Leszek Deptuła - poseł na Sejm RP,

14. Zbigniew Dębski - Kawaler Orderu Virtuti Militari,

15. Grzegorz Dolniak - poseł na Sejm RP,

16. Katarzyna Doraczyńska - Kancelaria Prezydenta RP,

17. Edward Duchnowski - Sekretarz Generalny Związku Sybiraków,

18. Aleksander Fedorowicz - tłumacz prezydencki,

19. Janina Fetlińska - senator RP,

20. Jarosław Florczak - funkcjonariusz BOR,

21. Artur Francuz - funkcjonariusz BOR,

22. Franciszek Gągor - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

23. Grażyna Gęsicka - poseł na Sejm RP,

24. Kazimierz Gilarski - Dowódca Garnizonu Warszawa,

25. Przemysław Gosiewski - poseł na Sejm RP,

26. Ks. Bronisław Gostomski - ks. prałat, kapłan diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie,

27. Mariusz Handzlik - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

28. Ks. Roman Indrzejczyk - kapelan Prezydenta RP,

29. Paweł Janeczek - funkcjonariusz BOR,

30. Dariusz Jankowski - Kancelaria Prezydenta RP,

31. Izabela Jaruga-Nowacka - poseł na Sejm RP,

32. O. Józef Joniec - Prezes Stowarzyszenia „Parafiada”,

33. Sebastian Karpiniuk - poseł na Sejm RP,

34. Andrzej Karweta - Dowódca Marynarki Wojennej RP,

35. Mariusz Kazana - Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

36. Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,

37. Stanisław Komornicki - Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari,

38. Stanisław Jerzy Komorowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

39. Paweł Krajewski - funkcjonariusz BOR,

40. Andrzej Kremer - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

41. Ks. Zdzisław Król - kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007,

42. Janusz Krupski - Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

43. Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

44. Ks. Andrzej Kwaśnik - kapelan Federacji Rodzin Katyńskich,

45. Bronisław Kwiatkowski - Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP,

46. Wojciech Lubiński - lekarz prezydenta RP,

47. Tadeusz Lutoborski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

48. Barbara Mamińska - Kancelaria Prezydenta RP,

49. Zenona Mamontowicz-Łojek - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

50. Stefan Melak - Prezes Komitetu Katyńskiego,

51. Tomasz Merta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

52. Dariusz Michałowski - funkcjonariusz BOR,

53. Stanisław Mikke - Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

54. Aleksandra Natalli-Świat - poseł na Sejm RP,

55. Janina Natusiewicz-Mirer - osoba towarzysząca,

56. Piotr Nosek - funkcjonariusz BOR,

57. Piotr Nurowski - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

58. Bronisława Orawiec-Loeffler - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

59. Ks. Jan Osiński - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,

60. Ks. Adam Pilch - Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe,

61. Katarzyna Piskorska - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

62. Maciej Płażyński - poseł RP, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

63. Bp. Tadeusz Płoski - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego,

64. Agnieszka Pogródka-Węcławek - funkcjonariusz BOR,

65. Włodzimierz Potasiński - Dowódca Wojsk Specjalnych RP,

66. Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

67. Krzysztof Putra - wicemarszałek Sejmu RP,

68. Ks. Ryszard Rumianek - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

69. Arkadiusz Rybicki - poseł na Sejm RP,

70. Andrzej Sariusz-Skąpski - Prezes Federacji Rodzin Katyńskich,

71. Wojciech Seweryn - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

72. Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego,

73. Leszek Solski - przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

74. Władysław Stasiak - szef Kancelarii Prezydenta RP,

75. Jacek Surówka - funkcjonariusz BOR,

76. Aleksander Szczygło - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

77. Jerzy Szmajdziński - wicemarszałek Sejmu RP,

78. Jolanta Szymanek-Deresz - poseł na Sejm RP,

79. Izabela Tomaszewska - Kancelaria Prezydenta RP,

80. Marek Uleryk - funkcjonariusz BOR,

81. Anna Walentynowicz - założycielka Wolnych Związków Zawodowych,

82. Teresa Walewska-Przyjałkowska - Fundacja „Golgota Wschodu”,

83. Zbigniew Wassermann - poseł na Sejm RP,

84. Wiesław Woda - poseł na Sejm RP,

85. Edward Wojtas - poseł na Sejm RP,

86. Paweł Wypych - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

87. Stanisław Zając - senator RP,

88. Janusz Zakrzeński - wybitny polski aktor,

89. Gabriela Zych - przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

90. Arkadiusz Protasiuk - dowódca załogi,

91. Robert Grzywna - drugi pilot,

92. Andrzej Michalak - technik pokładowy,

93. Artur Ziętek - nawigator,

94. Natalia Januszko - stewardessa,

95. Barbara Maciejczyk - stewardessa,

96. Justyna Moniuszko - stewardessa.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

