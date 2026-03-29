Zmarł dr Kazimierz Nowaczyk, ekspert badający przyczyny katastrofy smoleńskiej. Miał 74 lata. O śmierci fizyka poinformowała jego żona.
Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28.III.2026 r. na raka trzustki. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji
— poinformowała żona Nowaczyka.
Z przykrością zauważamy, że na tym portalu i w innych mediach rozpowszechniano nieprawdziwe informacje, jakoby śp. Kazimierz padł ofiarą napaści i pobicia; rodzina Zmarłego oczekuje zaprzestania powielania plotek. Lidia Nowaczyk i Rodzina
— czytamy w kolejnym wpisie.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/smolensk/756769-smutna-wiadomosc-zmarl-prof-kazimierz-nowaczyk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.