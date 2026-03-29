Smutna wiadomość! Zmarł prof. Kazimierz Nowaczyk, ekspert badający przyczyny katastrofy smoleńskiej. Miał 74 lata

Dr Kazimierz Nowaczyk / autor: X
Zmarł dr Kazimierz Nowaczyk, ekspert badający przyczyny katastrofy smoleńskiej. Miał 74 lata. O śmierci fizyka poinformowała jego żona.

Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28.III.2026 r. na raka trzustki. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji

— poinformowała żona Nowaczyka.

Z przykrością zauważamy, że na tym portalu i w innych mediach rozpowszechniano nieprawdziwe informacje, jakoby śp. Kazimierz padł ofiarą napaści i pobicia; rodzina Zmarłego oczekuje zaprzestania powielania plotek. Lidia Nowaczyk i Rodzina

— czytamy w kolejnym wpisie.

