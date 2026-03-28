Wideo

Sensacyjne informacje związane z wrakiem Tu-154M! Były szef AW: "W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik"

  • Smoleńsk
  • opublikowano:
Sensacyjne informacje związane z wrakiem Tu-154M / autor: Fratria
Były szef Agencji Wywiadu płk Piotr Krawczyk ujawnił sensacyjne informacje związane z wrakiem Tu-154M. „W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik tego Tupolewa” - wskazał w rozmowie z Markiem Magierowskim i Piotrem Parafianowiczem w podcaście „Bez Doktryny”.

Były szef Agencji Wywiadu został zapytany przez dziennikarza Zbigniewa Parafianowicza o to, czy prawdą jest, że za jego kadencji pojawił się pomysł, aby spróbować wykraść „na raty” wrak Tupolewa z Rosji.

Pytanie, czy politycy mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby wydać zgodę na tego typu działania

— odpowiedział płk Piotr Krawczyk.

Dziennikarz zapytał, czy można było wykraść Tupolewa po kawałku, korumpując rosyjskich urzędników oraz wojskowych.

W 2016 i 2017 roku to było jeszcze możliwe. Po 2018 roku było niemożliwe. Chociażby ze względu na to, że został postawiony płot, zostali dostawieni strażnicy. W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik tego Tupolewa

— powiedział były szef AW.

Adrian Siwek/YouTube/Bez Doktryny

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych