Były szef Agencji Wywiadu płk Piotr Krawczyk ujawnił sensacyjne informacje związane z wrakiem Tu-154M. „W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik tego Tupolewa” - wskazał w rozmowie z Markiem Magierowskim i Piotrem Parafianowiczem w podcaście „Bez Doktryny”.
Były szef Agencji Wywiadu został zapytany przez dziennikarza Zbigniewa Parafianowicza o to, czy prawdą jest, że za jego kadencji pojawił się pomysł, aby spróbować wykraść „na raty” wrak Tupolewa z Rosji.
Pytanie, czy politycy mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby wydać zgodę na tego typu działania
— odpowiedział płk Piotr Krawczyk.
Dziennikarz zapytał, czy można było wykraść Tupolewa po kawałku, korumpując rosyjskich urzędników oraz wojskowych.
W 2016 i 2017 roku to było jeszcze możliwe. Po 2018 roku było niemożliwe. Chociażby ze względu na to, że został postawiony płot, zostali dostawieni strażnicy. W 2016 roku w Polsce być może znalazł się jakiś malutki fragmencik tego Tupolewa
— powiedział były szef AW.
Adrian Siwek/YouTube/Bez Doktryny
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.