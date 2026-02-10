„Państwo polskie chce mieć zamknięte oczy w tej sprawie. To jest wtórne upokorzenie ofiar, bo nie tylko zabito tych ludzi, ale nie wyciągnięto lekcji z ich śmierci na rzecz bezpieczeństwa państwa. To jest nie do przyjęcia” - powiedziała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 publicystka Ewa Stankiewicz, założycielka ruchu społecznego Solidarni 2010, który obchodzi swoje 15-lecie i powstał jako reakcja na bierność państwa po katastrofie smoleńskiej.
CZYTAJ WIĘCEJ: Miesięcznica Katastrofy Smoleńskiej. Znów pojawili się prowokatorzy! Błaszczak: To ludzie, którzy wpisują się w propagandę putinowską
Jak wskazała Ewa Stankiewicz, „Solidarni 2010 powstali w reakcji na bierność państwa w sprawie zbrodni, zbrodni zabicia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dowództwa polskiej armii - w sumie 96 osób”.…
