TYLKO U NAS

Ewa Stankiewicz podała listę nazwisk! "Główni podejrzani rządzą Polską. Państwo polskie chce mieć zamknięte oczy ws. Smoleńska"

  • Smoleńsk
  • opublikowano:
Ewa Stankiewicz / autor: Telewizja wPolsce24
Ewa Stankiewicz / autor: Telewizja wPolsce24

Państwo polskie chce mieć zamknięte oczy w tej sprawie. To jest wtórne upokorzenie ofiar, bo nie tylko zabito tych ludzi, ale nie wyciągnięto lekcji z ich śmierci na rzecz bezpieczeństwa państwa. To jest nie do przyjęcia” - powiedziała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 publicystka Ewa Stankiewicz, założycielka ruchu społecznego Solidarni 2010, który obchodzi swoje 15-lecie i powstał jako reakcja na bierność państwa po katastrofie smoleńskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Miesięcznica Katastrofy Smoleńskiej. Znów pojawili się prowokatorzy! Błaszczak: To ludzie, którzy wpisują się w propagandę putinowską

Jak wskazała Ewa Stankiewicz, „Solidarni 2010 powstali w reakcji na bierność państwa w sprawie zbrodni, zbrodni zabicia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dowództwa polskiej armii - w sumie 96 osób”.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych