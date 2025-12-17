Jak ustalił portal wPolityce.pl, prok. Krzysztof Schwartz został odwołany z funkcji kierownika Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej, który prowadzi postępowanie ws. katastrofy smoleńskiej.
Jak udało nam się ustalić, prok. Schwartz został odwołany z dniem 29 grudnia 2025.
Odwołanie szefa zespołu nie jest przypadkowe. Od kilku tygodni słychać, że zespół ma być zlikwidowany lub „zreorganizowany”, a to prosta droga do umorzenia postępowania.
Prokuratorzy, którzy proszą o anonimowość, podkreślają, że zespół był solą w oku ministrów Bodnara, a następnie Żurka.
Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza
Jak poinformował dziś prok. Przemysław Nowak, prokuratur skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. W sprawie chodzi o rzekome ujawnienie informacji niejawnych dotyczących okoliczności katastrofy smoleńskiej.
Antoni Macierewicz od 2018 roku przewodniczył Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego.
