Prokurator Krzysztof Schwartz odwołany! / autor: Fratria

Jak ustalił portal wPolityce.pl, prok. Krzysztof Schwartz został odwołany z funkcji kierownika Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej, który prowadzi postępowanie ws. katastrofy smoleńskiej.

Jak udało nam się ustalić, prok. Schwartz został odwołany z dniem 29 grudnia 2025.

Odwołanie szefa zespołu nie jest przypadkowe. Od kilku tygodni słychać, że zespół ma być zlikwidowany lub „zreorganizowany”, a to prosta droga do umorzenia postępowania.

Prokuratorzy, którzy proszą o anonimowość, podkreślają, że zespół był solą w oku ministrów Bodnara, a następnie Żurka.

Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza

Jak poinformował dziś prok. Przemysław Nowak, prokuratur skierowała akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. W sprawie chodzi o rzekome ujawnienie informacji niejawnych dotyczących okoliczności katastrofy smoleńskiej.

Antoni Macierewicz od 2018 roku przewodniczył Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego.

