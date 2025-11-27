Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Pierwszą Damą Martą Nawrocką wręczyli dyplomy stypendialne dzieciom poległych lub rannych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych – podopiecznym Fundacji Dorastaj z Nami. „Nasze dzisiejsze spotkanie zamknięte jest pomiędzy dwoma emocjami: bohaterstwem żołnierzy i bohaterstwem codzienności dzieci funkcjonariuszy i żołnierzy. To wielka zasługa Fundacji. Dziękuję za to z całego serca” - podkreślił Prezydent RP Karol Nawrocki w Belwederze.
Podczas uroczystości w Belwederze Para Prezydencka wręczyła dyplomy stypendialne 7 podopiecznym Fundacji oraz upominki dwojgu podopiecznym, którzy żegnają się z Fundacją.
„Pod konkretnym mundurem jest człowiek”
Jak podkreślił prezydent, „powszechny, publiczny szacunek do munduru polskiego żołnierza i polskiego funkcjonariusza jest oczywiście rzeczą, o którą dba zwierzchnik sił zbrojnych i prezydent Polski”.
Ale przede wszystkim jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej wspólnoty, bezpieczeństwa naszych granic. Jest gwarancją pozycji polskiej na arenie międzynarodowej, ale też gwarancją naszej codzienności, tego, żebyśmy mogli żyć w spokoju, w państwie uporządkowanym i w takim, w którym czujemy się bezpiecznie
— zaznaczył.
Wskazał, że Fundacja Dorastaj z Nami, na czele z jej prezes Magdaleną Pawlak, „kieruje reflektor na nieco inną przestrzeń percepcji pięknej, patriotycznej służby naszych oficerów, żołnierzy i funkcjonariuszy”.
Pokazuje, także mi jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, i nam wszystkim, że pod konkretnym mundurem jest człowiek, który jest synem, jest człowiek, który jest ojcem, bratem, jest człowiek, który jest mamą, córką
— mówił Nawrocki.
Prezydent ocenił, że praca Fundacji - która poza wsparciem dzieci zajmuje się także promocją szacunku do polskich służb publicznych - przyniosła już wyraźny efekt; w tym kontekście przywołał organizację przez Fundację w 2019 r. znanej kampanii społecznej i wystawy pod hasłem „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”.
Nawrocki przypomniał też, że powstanie Fundacji poprzedziło o kilkanaście lat wprowadzenie rozwiązań prawnych - ustawy z 2023 r. dotyczącej wsparcia rodzin poległych i poszkodowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.
A więc ten czynnik społeczny, obywatelski, czyli fundacje i stowarzyszenia, były szybsze w rozwiązywaniu istotnych spraw polskich obywateli i sygnalizowaniu państwu, jak te rozwiązania powinny wyglądać
— podkreślił prezydent.
Wcale nie jest tak, że gdy w 2023 roku powstało to prawo, to już dziś Fundacja Dorastaj z Nami nie jest potrzebna. Jest potrzebna bardzo, bowiem zajmuje się kompleksową pomocą, rozwiązywaniem spraw edukacyjnych i psychologicznych i twardą, strategiczną pomocą dla naszych wspaniałych dzieci i naszej wspaniałej młodzieży
— powiedział Nawrocki.
„Bohaterstwo i służba to nie tylko słowa”
Prezes Fundacji Magdalena Pawlak podkreśliła, że kiedy popatrzy się na tych, których Fundacja wspiera to widać, że „bohaterstwo i służba to nie tylko słowa, ale konkret”. Konkret - dodała - jest także potrzebny w bardzo trudnej sytuacji, jaką jest śmierć czy ciężkie zranienie rodzica.
Tym konkretem jest wsparcie
— podkreśliła, wskazując także na docenienie służby poległych i rannych rodziców przez najważniejsze osoby w państwie.
Fundacja Dorastaj z Nami świętuje w tym roku 15-lecie istnienia. Jej zadaniem jest wspieranie - m.in. poprzez pomoc psychologiczną i prawną, programy stypendialne, a także sieć doradców wspierających dzieci w ich rozwoju i edukacji - dbanie o dzieci żołnierzy Wojska Polskiego, strażaków, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych służb, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni na służbie. Wsparciem podopieczni objęci są na różnych etapach rozwoju i edukacji, aż do studiów i ukończenia 25 roku życia.
Fundacja wsparła już ok. 330 dzieci i młodzieży, a udzielone przez nią wsparcie finansowe w różnych postaciach sięgnęło już kilkunastu milionów złotych. Gromadzone przez Fundację środki pochodzą od kilkunastu tysięcy prywatnych darczyńców, jak również ponad setki firm.
Natalia Wierzbicka/KPRP/FB/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/smolensk/746806-para-prezydencka-wreczyla-stypendia-dzieciom-mundurowych
