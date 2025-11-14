Była podkomisja smoleńska, zajmując się tragedią z 10 kwietnia 2010 roku, posłużyła się się sztuczną inteligencją. „Nikt inny nie skrytykował tego badania, nikt nie przedstawił diagnozy, która by to badanie zakwestionowała” - powiedział Antoni Macierewicz.
Antoni Macierewicz odniósł się do badania sztucznej inteligencji, której zlecono przeanalizowanie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.
Badanie zostało zrobione w sposób szczególny, taki w jaki dotychczas nikt nigdy nie robił. Użyliśmy sześć osobnych odmiennych struktur w AI. Każda z nich otrzymała materiały wyłącznie techniczne, które badaliśmy. Wyłącznie materiały techniczne pozbawione jakiejkolwiek informacji merytorycznej i nazwy związanej z naszym działaniem
— powiedział podczas konferencji prasowej.
Nie było tam nie tylko naszych nazwisk, instytucji, ale także nie było informacji, że to dotyczyło dramatu smoleńskiego, samolotu nr 101, czy osób, które tam leciały
— dodał.
Macierewicz zaznaczył, że podano również informacje o materiałach wybuchowych. Były minister obrony przekazał, że badanie nie zostało przez nikogo podważone.
To badanie zostało bardzo jednoznacznie i bardzo dalece wsparte przez stowarzyszenie prokuratorów „Ad Vocem”. Nikt inny nie skrytykował tego badania, nikt nie przedstawił diagnozy, która by to badanie zakwestionowała
— wyjaśnił.
Przedstawienie badania AI
Polityk pokazał również porównanie rozpadu kadłuba Tu-154M z analizą wykonaną przez sztuczną inteligencję.
Zrobiliśmy na wszelki wypadek jeszcze analizę pokazująca, jak rzeczywiście rozpadł się samolot […] Jak wygląda struktura w okolicy koło smoleńskiego lotniska fragmentów samolotu
— dodał.
Minęło ponad 15 lat od tragicznej śmierci śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz części polskiej elity. Polacy nadal nie wiedzą, co się wtedy tak naprawdę stało. Pełny raport został opublikowany na stronie Podkomisji Smoleńskiej.
xyz/X/PiS
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/smolensk/745727-byla-podkomisja-smolenska-posluzyla-sie-ai
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.