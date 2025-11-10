„Pamięć powinna trwać, tak jak i wiara w to, że ta prawda o zamachu, prawda o wielkiej zbrodni, która miała ostatecznych wykonawców w Moskwie, ale z całą pewnością byli także inni i o tych innych też musimy się kiedyś wszystkiego dowiedzieć. Wierzę głęboko, że tak będzie” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie podczas Marszu Pamięci z okazji miesięcznicy smoleńskiej.
Podjęcie polityki historycznej w wielkiej skali, podjęcie polityki międzynarodowej, która miała podnosić znaczenie Polski i trzeba powiedzieć, że poprzez różne zabiegi na wschód od naszych granic, ale nie chodzi o Rosję, ale także na zachód od naszych granic, ale nie chodzi o Niemcy, to się udawało. Także, jeżeli brać pod uwagę południe, bo i tam te inicjatywy – Grupa Wyszehradzka – były podejmowane z całą energią
— mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim.
Polska się zmieniała. Polska zmieniała swoją pozycję międzynarodową. Polska zmieniała się także wewnętrznie. Idee solidarności, ile wolnej, niepodległej, podmiotowej Polski były podnoszone przez głowę państwa. Pierwszą głowę państwa po 89 roku, która nie była nigdy współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To też warto powiedzieć i to też wywoływało taką furię ze strony przeciwników, ze strony tych, którzy chcieli za wszelką cenę utrzymać ten system, zwany często dzisiaj nie do końca słusznie, ale to już weszło do naszego języka – okrągłostołowym
— dodał.
Pamięć o zamachu
Prezes Kaczyński przypomniał o 96 marszach w ramach miesięcznic smoleńskich, kiedy były one comiesięczne
96 marszów dla 96 kobiet i mężczyzn, którzy zginęli nie w katastrofie, choć była to katastrofa, ale spowodowana zamachem – zamachem smoleńskim
— wskazał.
I podtrzymywanie pamięci o tym było tak bardzo ważne, bo chciano koniecznie tę pamięć zabić. I to się nie udało
— zauważył.
Dziś te marsze są dużo rzadsze, bo tylko dwa razy w roku, ale je kontynuujemy, bo pamięć o tamtych wydarzeniach, o tamtych ludziach, a straciliśmy naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy mogliby dzisiaj bardzo dobrze służyć naszej ojczyźnie, w sferze polityki, ale także w wielu innych sferach i ta pamięć powinna trwać, tak jak i wiara w to, że ta prawda o zamachu, prawda o wielkiej zbrodni, która miała ostatecznych wykonawców w Moskwie, ale z całą pewnością byli także inni i o tych innych też musimy się kiedyś wszystkiego dowiedzieć. Wierzę głęboko, że tak będzie
— podsumował lider Prawa i Sprawiedliwości.
as
