Znani prowokatorzy smoleńscy, którzy co miesiąc zakłócają uroczystości upamiętniające pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej, ubolewali w mediach społecznościowych, że Kancelaria Prezydenta pokrzyżowała ich plany kolejnej prowokacji.
Tak kłamią ludzie Nawrockiego!!! Oświadczyli, że przejmują plac, za zgodą Dowództwa Garnizonu, pod pozorem uroczystości związanych „z dzisiejszym atakiem dronowym”. Te „uroczystości uniemożliwiają złożenie wieńca przez Zbigniewa Komosę
— ubolewał w mediach społecznościowych znany prowokator Arkadiusz Szczurek.
Tak wyglądają te uroczystości przyszedł Bogucki, prawie godziny po rozpoczęciu „uroczystości”. Tak kombinują
— żalił się.
W kolejnym wpisie Szczurek zaatakował wiceszefa Kancelarii Prezydenta RP Adama Andruszkiewicza.
Falfun przyszedł i postawił znaczyk. Przychodzą co 2 godziny. Takie „uroczystości”
— wskazał (zachowana pisownia oryginalna)
Komosa atakuje
Nad zablokowaniem Placu Piłsudzkiego przed prowokatorami ubolewał także Zbigniew Komosa, który chciał złożyć kolejny kłamliwy wieniec.
Ustawka Karola Nowogrodzkiego na pl. Piłsudskiego. Ludzie z jego kancelarii, oznajmili, że do 21.00 będą odbywać się tu jakieś „uroczystości”. Nie można w tym czasie podejść do schodów. Wykorzystywanie urzędu dla obrony kłamstwa smoleńskiego! Co za upadek na starcie
— grzmiał.
