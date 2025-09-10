wideo

Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński o dronach: To jest atak na Polskę. "Tutaj zawsze się zbierają przeciw nam"

  • Smoleńsk
  • opublikowano:
Sprawdź Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka
Prezes PiS Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Radek Pietruszka

Jest bardzo charakterystyczne, że w tym dniu, kiedy tak potrzeba jedności narodu, tutaj zawsze się zbierają przeciw nam, przeciw Polsce. Są jeszcze bezczelniejsi niż zwykle. Oni widzą w tych rakietach, tych dronach rzuconych przeciw Polsce, wsparcie dla siebie” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Odniósł się do osób, które przychodzą co miesiąc zakłócać uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii.

W Warszawie odbyła się kolejna miesięcznica smoleńska, upamiętniająca ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W wydarzeniu wzięli udział politycy oraz mieszkańcy stolicy, którzy modlitwą i złożeniem kwiatów oddali hołd zmarłym.

Podczas przemówienia prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sprawę rosyjskich dronów, które wleciały dziś w nocy na teren Polski.

Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku. To nie jest coś, co można by przypisać jakimś nieprzewidzianym działaniom. To jest po prostu atak

— powiedział.

Następnie odniósł się do powtarzanych słów przez jednego ze stałych protestujących. W tle ciągle dało się słychać słowo: „kłamca”.

Jest bardzo charakterystyczne, że w tym dniu, kiedy tak potrzeba jedności narodu, tutaj zawsze się zbierają przeciw nam, przeciw Polsce. Są jeszcze bezczelniejsi niż zwykle. Oni widzą w tych rakietach, tych dronach rzuconych przeciw Polsce wsparcie dla siebie. Są po prostu po tamtej stronie. Tu niedawno padły słowa „15 lat i chwatit”. Po rosyjsku znaczy: „15 lat i starczy”. To są ludzie tamtej strony i co zdumiewa, ale jednocześnie pokazuje, kto dzisiaj rządzi Polską. To są ci policjanci, którzy się na to zgadzają wbrew przepisom prawa. Wbrew temu co prawo nakazuje i mam nadzieję, wierzę głęboko, że ten czas już się kończy. Że skończy się wielka zdrada, ta ohyda, którą tutaj widzimy. Że będziemy mogli spokojnie czcić pamięć poległych w Smoleńsku. Będziemy przede wszystkim zjednoczeni w walce o naszą niepodległość, suwerenność. O to, żeby w Polsce był pokój

— skomentował.

xyz/PiS

