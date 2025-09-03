Neo-Prokuratura Krajowa postawiła dziś b. szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi zarzut ujawnienia w latach 2018–2022 informacji niejawnych dotyczących katastrofy smoleńskiej. Kierowana przez Waldemara Żurka prokuratura chce dla posła PiS kary do 5 lat więzienia. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. „Kłamali w sprawie tego, że publikowałem jakieś tajne informacje w sytuacji, gdy służby specjalne się na to zgodziły, żeby to publikować” - podkreślał wielokrotnie Macierewicz.
CZYTAJ TAKŻE: Żandarmeria Wojskowa pojawiła się w domu Macierewicza. „Mogę się jedynie domyślać, że wezwanie dotyczy sprawy podkomisji”
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie byłego szefa MON do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca br. ówczesny szef MS Adam Bodnar. W sierpniu Sejm głosami koalicji Donalda Tuska uchylił immunitet posłowi PiS, a dziś prokuratura postawiła mu absurdalny zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił informacje niejawne.
Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Antoniemu Macierewiczowi, posłowi na Sejm RP i byłemu Ministrowi Obrony Narodowej, zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego
— podał w komunikacie rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak.
Dodał, że prokuratorzy przedstawili Macierewiczowi zarzut ujawnienia w latach 2018–2022 informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle tajne”, „Tajne”, „Poufne” i „Zastrzeżone” oraz innych chronionych danych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.
Absurdy neo-prokuratury
Według prokuratury ujawnienie tych informacji miało to nastąpić w związku z pełnioną przez niego funkcją przewodniczącego podkomisji smoleńskiej i członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, poprzez podanie do publicznej wiadomości treści pochodzących z dokumentów objętych tymi klauzulami.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych
— twierdzi prok. Nowak.
Poseł Antoni Macierewicz nie ma wątpliwości, że wymierzone w niego działania mają charakter politycznej zemsty związanej z ustaleniami jego podkomisji smoleńskiej. Jak podkreślał w rozmowach z dziennikarzami, dla obecnej władzy „ważne jest wspieranie Putina i kłamstwa w sprawie zbrodni smoleńskiej i zamordowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.
Szokujące, żeby przedstawiciele mediów, uczciwi posłowie, nieustannie wspierali Putina i zbrodnię smoleńską. Co więcej, żeby kłamali w sprawie tego, że publikowałem jakieś tajne informacje w sytuacji, gdy służby specjalne się na to zgodziły, żeby to publikować
— podkreślał Macierewicz.
CZYTAJ TAKŻE: Neo-prokuratura rozpoczyna cyrk! Już pod koniec sierpnia ma zamiar postawić zarzuty Antoniemu Macierewiczowi
koal/PK
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/smolensk/739469-prokuratura-chce-dopasc-macierewicza-uslyszal-zarzut
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.