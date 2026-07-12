Polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo do odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny- uważa 76,4 proc. ankietowanych Polaków. To wynik sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. W ocenie respondentów, ze względu na znaczące wsparcie, którego nasz kraju udzielił Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji, nasi przedsiębiorcy powinni mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie tego kraju.
Portal zauważył, że „kwestia przyszłego zaangażowania biznesowego w odbudowę Ukrainy staje się jednym z kluczowych tematów debaty o polskich interesach narodowych”. Jak czytamy, „sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że społeczeństwo niemal jednogłośnie domaga się pierwszeństwa dla polskich przedsiębiorstw przy powojennej odbudowie”.
Polacy na temat odbudowy Ukrainy
Agencja badawcza zapytała ankietowanych, czy ich zdaniem „w związku z tym, że Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia od początku wojny, polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie tego kraju po wojnie?”.
Twierdząco odpowiedziało 76,4 proc. ankietowanych, w tym 46 proc. uważa, że „zdecydowanie tak”, a 30,4 proc. jest zdania, że „raczej tak”.
Przeciwnego zdania jest 11,2 proc. badanych („raczej nie” - 8,2 proc., „zdecydowanie nie” - 3,0 proc.).
Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 12,4 proc.
Odpowiedzi według preferencji politycznych
Jeśli chodzi o podział na wyborców konkretnych partii politycznych, to w obozie rządzącym (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) dominuje przekonanie o pierwszeństwie dla Polski - uważa tak 68 proc. badanych (43 proc. „raczej tak”, 25 proc. „zdecydowanie tak”). Przeciwnego zdania jest 23 proc. (20 proc. „raczej nie”, 3 proc. „zdecydowanie nie”).
W opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, KKP) za pierwszeństwem polskich firm opowiedziało się 82 proc. (57 proc. „zdecydowanie tak”, 25 proc. „raczej tak”). 6 proc. uważa przeciwnie (2 proc. „raczej nie”, 4 proc. „zdecydowanie nie”).
Jeśli zaś chodzi wyłącznie o wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Grzegorza Brauna, 81 proc. odpowiedziało na pytanie twierdząco. Żaden ankietowany nie był przeciwnego zdania, ale 19 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
79 proc. niegłosujących i niezdecydowanych jest za pierwszeństwem polskich firm, 4 proc. uważa przeciwnie, a 18 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”
Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764811-odbudowa-ukrainy-w-tej-sprawie-polacy-sa-zgodni-jak-nigdy
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