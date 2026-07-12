Brejza poczuł się urażony za „żulików”? Zaatakował o. Rydzyka!

  • Polityka
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Krzysztof Brejza oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Krzysztof Brejza oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam przemawiał wczoraj do wiernych po mszy św. inaugurującej pielgrzymkę na Jasną Górę. O. Tadeusz Rydzyk poruszył kwestię niektórych polityków w Sejmie, których nazwał „żulikami w eleganckich krawatach”. Europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie najwyraźniej nie spodobało się wystąpienie duchownego, dlatego postanowił uderzyć w niego, PiS, oraz inne prawicowe media.

O. Tadeusz Rydzyk, przemawiając pierwszego dnia 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, nazwał polityków w Sejmie „żulikami w eleganckich krawatach”.

Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku - czyń dobrze

— powiedział o. Tadeusz Rydzyk ze szczytu klasztoru paulinów do pielgrzymów zebranych na błoniach po zakończeniu wieczornej mszy inaugurującej dwudniową Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja.

Mówił, że dwa totalitaryzmy ubiegłego wieku: hitlerowski, niemiecki i komunistyczny, radziecki zaczynały od kłamstwa.

Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej Ziemi (…) w krawatach eleganckich mówią, w koszulach

— powtórzył.

Twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam mówił też o innych mediach prawicowych.

Dobrze, że są, choć ja się z nimi nie zgadzam. Bo np. one mają reklamy antyrodzinne, biorą za to pieniądze. A nasze dzieła to wy utrzymujecie

— zwrócił się do pielgrzymów.

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Brejza atakuje o. Rydzyka

Europoseł KO Krzysztof Brejza poczuł się najwidoczniej urażony i postanowił w sposób ordynarny i prostacki zaatakować duchownego oraz PiS, oraz inne prawicowe media…

Walka o kasę w pisowskich szczujniach przeniosła się na Jasną Górę. Rydzyk zachęcał wyznawców do wpłat na swoje „dzieła”, przy czym dowalił innym „prawicowym mediom”, że biorą kasę za „reklamy antyrodzinne”. Po czym wprost, z ołtarza, przy dziesiątkach biskupów, reklamował z nazwy własną, prywatną uczelnię. Jak widać jasnogórską Maryję też można zmonetyzować

— czytamy w jego wpisie na portalu X.

xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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