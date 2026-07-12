Powstała nowa partia w Sejmie. Ujawniono nazwę

Europoseł Michał Kobosko i minister Paulina Hennig-Kloska poinformowali o powstaniu nowej partii o nazwie Unia Centrum. „Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (…) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne” - wskazał Kobosko.
Do ogłoszenia powstania nowej formacji doszło podczas konferencji prasowej.
Wiadomo już, że na czele Zarządu partii stanie Paulina Hennig-Kloska. Funkcje wiceprzewodniczących obejmą: Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska oraz Michał Kobosko.
Sekretarzem Generalnym zostanie Rafał Kasprzyk, natomiast funkcję skarbnika obejmie Elżbieta Burkiewicz. W skład zarządu wejdą także Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela oraz Barbara Okuła.
Podjęliśmy decyzję, by utworzyć nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie, pod nazwą „Unia Centrum”
— wskazała Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.
Partia
Celem partii – jak wyjaśniono – jest „budowa trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych”.
Fundamentami programu mają być silna i konkurencyjna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, silny samorząd, bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umacnianie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.
Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska, odzwierciedlają one wartości, na których chce budować to środowisko polityczne. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to z kolei odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia.
Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza Konwencja Programowa „Unii Centrum”, podczas której przedstawione mają zostać kierunki programowe.
as/Polsat News/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764796-powstala-nowa-partia-w-sejmie-ujawniono-nazwe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.