Powstała nowa partia w Sejmie. Ujawniono nazwę

  • Polityka
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Powstała nowa partia - Unia Centrum / autor: Fratria
Powstała nowa partia - Unia Centrum / autor: Fratria

Europoseł Michał Kobosko i minister Paulina Hennig-Kloska poinformowali o powstaniu nowej partii o nazwie Unia Centrum. „Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów (…) doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne” - wskazał Kobosko.

Do ogłoszenia powstania nowej formacji doszło podczas konferencji prasowej.

Wiadomo już, że na czele Zarządu partii stanie Paulina Hennig-Kloska. Funkcje wiceprzewodniczących obejmą: Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska oraz Michał Kobosko.

Sekretarzem Generalnym zostanie Rafał Kasprzyk, natomiast funkcję skarbnika obejmie Elżbieta Burkiewicz. W skład zarządu wejdą także Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela oraz Barbara Okuła.

Podjęliśmy decyzję, by utworzyć nowe środowisko polityczne, które będzie funkcjonowało także z silną reprezentacją w polskim parlamencie, pod nazwą „Unia Centrum”

— wskazała Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Partia

Celem partii – jak wyjaśniono – jest „budowa trwałego środowiska politycznego, które będzie reprezentować osoby oczekujące odpowiedzialnego państwa, silnej gospodarki i nowoczesnych usług publicznych”.

Fundamentami programu mają być silna i konkurencyjna gospodarka, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy, odpowiedzialna transformacja energetyczna, silny samorząd, bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz umacnianie silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Partia przyjęła barwy niebiesko-zielone. Jak wyjaśniła Hennig-Kloska, odzwierciedlają one wartości, na których chce budować to środowisko polityczne. Niebieski ma oznaczać wolność, przedsiębiorczość, nowoczesność i silną gospodarkę. Zieleń to z kolei odpowiedzialność za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne i troska o przyszłe pokolenia.

Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza Konwencja Programowa „Unii Centrum”, podczas której przedstawione mają zostać kierunki programowe.

as/Polsat News/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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