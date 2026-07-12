„Polski nacjonalizm w ogóle nie jest wspomniany jako źródło zła, a to była jedna z praprzyzyczyn zbrodni wołyńskiej, prawda?” - powiedział publicysta Jacek Żakowski. Dziennikarz komentował na antenie TVP w likwidacji wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent Karol Nawrocki wygłosił wczoraj na terenie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu przemówienie, w którym postawił znak równości między ukraińskim banderyzmem a niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Wskazał m.in., że zbrodnie, których dopuszczali się na Polakach bandyci z OUN-UPA były podobnie okrutne, jak te, których dziś dopuszczają się na Ukraińcach rosyjscy najeźdźcy.
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„Politycy napędzani przez Putina”
Wystąpienie nie spodobało się publicyście TOK FM Jackowi Żakowskiemu. Miał okazję podzielić się swoją refleksją na antenie TVP w likwidacji.
Zamiast opowiadać o przeszłości, opowiada o historii, o tym, że tam doszło do mordu na 29, o ile pamiętam, Polakach i kilku Ukraińcach. Potępia radykalnie nacjonalizm ukraiński, potępia radykalnie nacjonalizm niemiecki. Polski nacjonalizm w ogóle nie jest wspomniany jako źródło zła, a to była jedna z praprzyczyn zbrodni wołyńskiej, prawda?
— pytał retorycznie. Taktycznie pominął sowiecki komunizm i agresję współczesnej, putinowskiej Rosji w wyliczance zbrodniczych ideologii, które potępił prezydent Nawrocki. Dlaczego?
Więc też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że politycy napędzani przez Putina - jedni świadomie, inni nieświadomie - opowiadają nam pewną wizję przeszłości, która jest niezgodna z przeszłością
— stwierdził Żakowski.
Kto jest „napędzany przez Putina”? Czy ci, których Kreml ściga listem gończym i których ruscy propagandziści wyzywali od „szumowin” i „zbrodniarzy wojennych”? Bo o ile politycy koalicji rządzącej, jej zwolennicy i część dziennikarzy bardzo lubią ekscytować się tym, co rosyjskie media mówią i piszą o prezydencie Karolu Nawrockim, a nawet kpić z listu gończego, tak pomijają wściekły atak rosyjskiego propagandysty Sołowjowa czy depesze agencji TASS (oparte na wpisach mecenasa Romana Giertycha) o rzekomym zażywaniu przez polskiego prezydenta substancji psychoaktywnych.
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„Słyszymy o liczbach jakichś kosmicznych”
Ta przeszłość była inna niż w opowieściach, ale bardzo dobrze, że Donald Tusk wymyślił tę ścianę pamięci. Dlaczego? Bo ona pozwoli policzyć realną liczbę ofiar. Dziś słyszymy o liczbach jakichś kosmicznych. 120 tys., tak? Nic na to nie wskazuje. Nie ma żadnych przesłanek materialnych, żeby taką liczbę podawać. Kilkadziesiąt tysięcy to jest prawdopodobnie realistyczna ocena
— mówił dalej Żakowski. Czy to cokolwiek zmienia?
I teraz jak zaczniemy spisywać, to będzie trochę tak, jak ze 100 ofiarami śmiertelnymi stanu wojennego, prawda? Że nagle się okaże, że jakby nie liczyć, to do tej liczby propagandowej - sam byłem autorem, jednym z nośników tej propagandy o stu ofiarach śmiertelnych, przepraszam. Sam wierzyłem, że do tej liczby nie da się doliczyć. Więc teraz, jak zaczniemy liczyć, to dowiemy się, ile tak naprawdę osób zginęło w Rzezi Wołyńskiej, ilu Polaków.
— przekonywał dalej publicysta.
Jeśli będziemy podążać tym tokiem myślenia, niedługo dojdziemy jeszcze do zaniżania liczby polskich ofiar II wojny światowej, Polaków, którzy stracili życie w obozach zagłady czy polskich oficerów rozstrzelanych w Katyniu. Szkoda tylko, że dzieje się to na antenie telewizji publicznej.
TVP Info/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764794-skandaliczne-opowiesci-zakowskiego-o-wolyniu-w-neo-tvp
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