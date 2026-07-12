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Tak podsumował Kosiniaka-Kamysza w neoTVP! "Do dymisji"

  • Polityka
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Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Teatrze Variete w Krakowie oraz wpis Konfederacji z portalu X / autor: PAP/Łukasz Gągulski/X
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Teatrze Variete w Krakowie oraz wpis Konfederacji z portalu X / autor: PAP/Łukasz Gągulski/X

Uwierzyłem panu premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że nie oddał patriotów Ukrainie, ponieważ, jak argumentował w tweecie, jest to bezpieczeństwo Polaków. Okazało się, że okłamał nas wszystkich w żywe oczy i oddał patrioty. Świadczy to o tym, że naraża Polaków na niebezpieczeństwo” - powiedział prezydent Bełchatowa Patryk Marjan na antenie neoTVP Info. „W mojej ocenie powinien po tych deklaracjach podać się do dymisji” - dodał polityk Konfederacji.

Prezydent Bełchatowa Patryk Marjan z Konfederacji brał udział w programie na antenie TVP Info w likwidacji. Jedym z poruszanych tematów była kwestia przekazania Ukrainie pocisków do baterii Patriot przez rząd koalicji 13 grudnia. W tajemnicy przez prezydentem Karolem Nawrockim, Sejmem oraz opinią publiczną.

Decyzja o przekazaniu pocisków do systemów Patriot została podjęta na prośbę generała Grynkiewicza, czyli dowódcy amerykańskich wojsk tutaj w Europie” - powiedziała prowadząca debatę Kamila Biedrzycka.

To jest przykre, że jeżeli kupujemy sprzęt, to musimy się pytać od kogo kupiliśmy ten sprzęt, czy możemy zrobić to, czy możemy zrobić tamto. A jeżeli ktoś nam ten sprzęt wyłączy, Ameryka by dogadała się na przykład z Rosją i by nam ten sprzęt wyłączyła, to co, jesteśmy bezbronni?

— skomentował prezydent Marjan.

Odniósł się także do potencjału produkcyjnego Polski i sile poszczególnych armii.

Słyszałem, że mamy wyprodukować 10 tys. dronów do 2035 roku. Ukraina w tym momencie ma zdolności produkcyjne na poziomie 7 milionów rocznie. Nasze stanowisko jest takie, że jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji. Mamy 16 do 20 brygad. Ukraina ma około 100, Rosja ponad 300. Cała Europa ma 82

— powiedział.

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Kosiniak-Kamysz okłamał Polaków

Polityk Konfederacji poruszył również kwestię Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Mam delikatny dystans do deklaracji, już uwierzyłem panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że nie oddał patriotów, ponieważ, jak argumentował w tweecie, jest to bezpieczeństwo Polaków. Okazało się, że okłamał nas wszystkich w żywe oczy i oddał patrioty. Świadczy to o tym, że naraża Polaków na niebezpieczeństwo

— wyjaśnił.

Pokdreślił jeszcze raz wagę tego, co zrobił Kosiniak-Kamysz.

W tweecie z marca powiedział, że nie przekazał pocisków ponieważ to jest bezpieczeństwo Polaków. Jeżeli przekazał to znaczy, że naraża na niebezpieczeństwo Polaków

— powtórzył prezydent Marjan.

Jakie możemy mieć ufanie do najwyższych osób w państwie, które kłamią nas w żywe oczy? W mojej ocenie powinien po tych deklaracjach podać się do dymisji

— zakończył włodarz Bełchatowa.

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xyz/X/TVP Info w likwidacji

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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