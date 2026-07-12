Ziemkiewicz ostro! „Zapomniał Pan o idiotce”

Mec. Bartosz Lewandowski oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz ostro skrytykowali wystąpienie Piotra Łukasiewicza, charge d’affaires Polski na Ukrainie, uznając je za kolejny przykład nieudolnej polityki pamięci.
Piotr Łukasiewicz, charge d’affaires Polski na Ukrainie, podczas uroczystości w Ołyce upamiętniającej ofiary Zbrodni Wołyńskiej wypowiedział absolutnie skandaliczne słowa.
Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe
— wypalił Łukasiewicz.
„Zapomniał Pan o idiotce”
Teraz głos w sprawie zabrali mec. Bartosz Lewandowski oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.
Przedstawiciele tego rządu w sprawach pamięci historycznej dawali już popis. Adam Bodnar twierdził, że naród polski współuczestniczył w Holocauście. Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz chciał robić konferencję m.in. na temat zwrotu przez Polskę zagrabionego mienia Niemcom. Sam premier Donald Tusk w obecności kanclerza Niemiec twierdził, że to Polacy zapłacą zadośćuczynienia finansowe nielicznym Ocalałym z II wojny światowej. Teraz przedstawiciel polskiej służby dyplomatycznej w Dniu Pamięci Ludobójstwa na Wołyniu W OFICJALNYM WYSTĄPIENIU mówi, że Polacy też mordowali i prawie przeprasza za to Ukraińców. Jeszcze w ogóle przeprosimy, że w 1918 roku powstał „pokraczny bękart” w Europie…
— podkreślił mec. Bartosz Lewandowski.
Zapomniał Pan o idiotce Nowackiej i jej „polscy naziści zbudowali obóz w Auschwitz”
— dodał Rafał Ziemkiewicz.
Fakt
— odpowiedział mec. Lewandowski.
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X/wPolityce/tt
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