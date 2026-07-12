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Jaki ostro o politykach Lewicy! „Klimatyzowani hipokryci”

  • Polityka
  • opublikowano:
Patryk Jaki / autor: Fratria
Patryk Jaki / autor: Fratria

Europoseł PiS Patryk Jaki skrytykował ostro polityków Lewicy za niespójność między głoszonymi poglądami na temat klimatu a własnym postępowaniem. „Klimatyzowani hipokryci” – podkreślił w specjalnym nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Jak przypomina europoseł PiS Patryk Jaki, „na konwencji politycy Lewicy mówili, że cały kryzys klimatyczny to dlatego – jak wskazuje dalej lektor - że ludzie śpią w klimatyzowanych domach, następnie wsiadają do swoich klimatyzowanych samochodów, żeby pojechać do swojego klimatyzowanego biura”.

W tym klimatyzowanym biurze siedzą przed komputerem, a następnie wsiadają znowu do swojego klimatyzowanego samochodu, żeby pojechać do klimatyzowanej galerii handlowej. Bogaci ludzie odkleili się od poręczy rzeczywistości, a my się tej poręczy bardzo mocno trzymamy. Chociaż ta poręcz jest chropowata, czasem nas parzy i czasem kaleczy nasze dłonie

— przytoczono fragment konwencji.

„Patrzcie!”

Patryk Jaki zaznaczył, że „tymczasem kadr z konwencji Lewicy pokazuje, że odbyła się w klimatyzowanej sali, a działacze Lewicy przyjechali na nią klimatyzowanymi autami”.

Patrzcie! A tydzień wcześniej wyszło, że ich lewicowi komisarze wyłączyli klimatyzację dla zwykłych urzędników do siódmego piętra, a zatrzymali klimatyzację od siódmego piętra do najwyższego, czyli gdzie oni sami siedzą

— powiedział eurodeputowany.

X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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