Europoseł PiS Patryk Jaki skrytykował ostro polityków Lewicy za niespójność między głoszonymi poglądami na temat klimatu a własnym postępowaniem. „Klimatyzowani hipokryci” – podkreślił w specjalnym nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Jak przypomina europoseł PiS Patryk Jaki, „na konwencji politycy Lewicy mówili, że cały kryzys klimatyczny to dlatego – jak wskazuje dalej lektor - że ludzie śpią w klimatyzowanych domach, następnie wsiadają do swoich klimatyzowanych samochodów, żeby pojechać do swojego klimatyzowanego biura”.
W tym klimatyzowanym biurze siedzą przed komputerem, a następnie wsiadają znowu do swojego klimatyzowanego samochodu, żeby pojechać do klimatyzowanej galerii handlowej. Bogaci ludzie odkleili się od poręczy rzeczywistości, a my się tej poręczy bardzo mocno trzymamy. Chociaż ta poręcz jest chropowata, czasem nas parzy i czasem kaleczy nasze dłonie
— przytoczono fragment konwencji.
„Patrzcie!”
Patryk Jaki zaznaczył, że „tymczasem kadr z konwencji Lewicy pokazuje, że odbyła się w klimatyzowanej sali, a działacze Lewicy przyjechali na nią klimatyzowanymi autami”.
Patrzcie! A tydzień wcześniej wyszło, że ich lewicowi komisarze wyłączyli klimatyzację dla zwykłych urzędników do siódmego piętra, a zatrzymali klimatyzację od siódmego piętra do najwyższego, czyli gdzie oni sami siedzą
— powiedział eurodeputowany.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764782-jaki-ostro-o-politykach-lewicy-klimatyzowani-hipokryci
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