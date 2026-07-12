„To niemieckie popychle, na potrzeby pasienia internetowych trolli będzie opowiadał w TVN24, ‘jestem doświadczonym politykiem, mnie nikt w Unii Europejskiej nie ogra’. Traktują go jak pętaka. Pokazał to Olaf Scholz wcześniej, Merz, teraz pokazuje to Wołodymyr Zełeński. Jemu Tusk z Sikorskim do niczego nie są potrzebni, bo ponad ich głowami dogadał się z Merzem i Berlinem” - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński w programie „Kawa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do przekazania w tajemnicy Ukrainie bezcennych rakiet do systemów Patriot.
Rząd koalicji 13 grudnia przekazał rakiety do Patriotów Ukrainie. Ekipa Donalda Tuska zrobiła to w tajemnicy przed prezydentem Karolem Nawrockim, Sejmem i opinią publiczną. Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany przez redaktora Tv wPolsce24 Piotra Czyżewskiego, „co otrzymamy w zamian”, odpowiedział, że „wdzięczność sojusznika”…
Tusk rękami Kosiniaka-Kamysza realizuje poleceniem Borisa Pistoriusa, ministra obrony narodowej Niemiec.
— powiedział europoseł PiS.
Prasa w Kijowie o tym pisze, że to dzięki Niemcom mają te Patrioty, a ten pitoli trzy po trzy o jakieś wdzięczności. Wdzięczność Ukraińców jest w stosunku do Niemiec, my jak zawsze zostaliśmy ze ściągniętymi spodniami. W środku pożyteczni idioci, jak nie Władimira Putina, to Friedricha Merza
— dodał Brudziński.
To niemieckie popychle, na potrzeby pasienia internetowych trolli będzie opowiadał w TVN24, „jestem doświadczonym politykiem, mnie nikt w Unii Europejskiej nie ogra”. Traktują go jak pętaka. Pokazał to Olaf Scholz wcześniej, Merz, teraz pokazuje to Wołodymyr Zełeński. Jemu Tusk z Sikorskim do niczego nie są potrzebni, bo ponad ich głowami dogadał się z Merzem i Berlinem
— stwierdził były szef MSWiA.
Przeżyjemy Tuska, Sikorskiego i ich pożal się Boże trolli i kuców ze stajni Romana Giertycha
— dodał.
Tusk prezentuje „kundlizm”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, atakując służby i nazywając policję „bojówkami rządzącej partii”, zachowuje się jak taki klasyczny warchoł – ocenił premier Donald Tusk, pytany o słowa Kaczyńskiego z obchodów miesięcznicy smoleńskiej.
Pasienie troli, to jest cały czas dawanie pożywki wszystkim kucom Giertycha i Radosława Sikorskiego. Chociaż wygląda na to, że Sikorski też jest kucem i trollem z giertychowej stajni. To, co prezentuje Tusk, jeden z najznakomitszych, jeżeli nie najznakomitszy polski reportażysta Melchior Wańkowicz, na tego typu postawę ukuł dobitne określenie „kundlizm”
— powiedział eurodeputowany.
Słucham Tuska, widzę jak to wszystko jest konstruowane, kolejna rocznica największej katastrofy smolenskiej, za którą Tusk z Sikorskim ponoszą odpowiedzialność, w najlepszym wypadku tylko polityczną. A czy inną? Jestem o tym przekonany, że historia znajdzie na to odpowiedź: „Jaka była rola Tuska i Sikorskiego, że do tej zbrodni smoleńskiej doszło”
— kontynuował.
Wiem też jedno, niezależnie od tego, co ci skundleni politycy dzisiaj będą opowiadać, za 100, 200 lat w podręcznikach polskiej historii o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim będzie pisało się w superlatywach. O Tusku Jeżeli ktoś będzie o nim wspominał, to właśnie w kontekście kundlizmu, a nie postaci pozytywnej
— zakończył polityk.
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xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764780-tusk-oddal-ukrainie-pociski-niemieckie-popychle-kundlizm
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