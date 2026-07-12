Napaść na miesięcznicy smoleńskiej. "Policja tego knura chroni"

„Policja nie reaguje, policja tego knura chroni, zamiast zatrzymać, wylegitymować, rodzi pytanie, kto wydał polecenie tym funkcjonariuszom” - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński w programie „Kawa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skandalu podczas miesięcznicy smoleńskiej, gdy jeden z prowokatorów okładał długim narzędziem uczestnika miesięcznicy.
Podczas miesięcznicy smoleńskiej doszło do kolejnych gorszących scen! Jeden z prowokatorów wywołał awanturę przed pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Utrudniono też przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości złożenie kwiatów.
„Chciałem zapytać o rolę policji, szczelnie otaczają tych zadymiarzy. Mam wrażenie, że to oni są chronieni, ci agresorzy” - zaczął redaktor Marcin Wikło.
Bo są, do tej dziczy kulturowej w przypadku Arkadiusza Szczurka i całej tej menażerii, która tego Szczurka otacza, dołączył akurat w tym wypadku ten knur, który okładał starszego człowieka stalowym prętem. To, że policja nie reaguje, policja tego knura chroni, zamiast zatrzymać, wylegitymować, rodzi pytanie, kto wydał polecenie tym funkcjonariuszom
— odpowiedział europoseł PiS.
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Dowódcy „będą musieli się rozliczyć”
Chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, również jako były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że ci dowódcy, którzy tego typu rozkaz wydali, z będą musieli się rozliczyć
— dodał Brudziński.
Eurodeputowany wskazał odpowiedzialnego politycznie, ale zaznaczył, że policjanci, którzy tam wtedy byli, mogą w przyszłości ponieść konsekwencje.
To, że w sensie politycznym odpowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński jest rzeczą oczywistą. Uśmiechający się ironicznie funkcjonariusze, muszą zdawać sobie sprawę, że kiedyś trzeba będzie zdać z tego rachunek. Że ani Kierwiński, ani Donald Tusk, a wcześniej Bartłomiej Sienkiewicz nie zapewni im bezkarności. Okłada starszego człowieka, policja stoi dookoła i nie reaguje
— wyjaśnił były szef MSWiA.
Tusk wyciąga najgorsze instynkty
Pamiętamy nieszczęsną niewiastę określaną mianem „babci Kasi”. Obok „mama” najpiękniejsze słowo świata, a zostało przypięte do tak wulgarnego trolla. Czy to jest akcja oddolna, spontaniczna? Nie, Tusk sobie kiedyś wychował Janusza Palikota na Krakowskim Przedmieściu, kiedy gaszono znicze. Wtedy dysponował Strażą Miejską, Tak dziś próbuje wykorzystać to, wywołać emocje
— kontynuował polityk.
Najpiękniej ujął to Jan Rokita, który stwierdził, że „nie ma w demokratycznym i cywilizowanym świecie polityka bardziej sprawnego w wyciąganiu najgorszych instynktów ludzkich i nadawaniu tym instynktom cech pozytywnych”. Że ten motłoch, dzicz kulturowa jest utwierdzana przez postawę premiera Tuska, że oni robią dobrze
— podsumował eurodeputowany.
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xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764776-napasc-na-miesiecznicy-smolenskiej-policja-tego-knura-chroni
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