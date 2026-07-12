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"Natychmiast odwołać!". Burza w sieci po haniebnych słowach Łukasiewicza

  • Polityka
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Uroczystości w Ołyce / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Uroczystości w Ołyce / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Czy charge d’affaires Polski na Ukrainie, Piotr Łukasiewicz, powinien zostać odwołany? Takie opinie pojawiają się po jego haniebnym wystąpieniu w Ołyce podczas uroczystości upamiętniających ofiary Rzezi Wołyńskiej. „Przedstawiciele tego rządu w sprawach pamięci historycznej dawali już popis” - przypomniał mecenas Bartosz Lewandowski.

Piotr Łukasiewicz, choć w swoim wystąpieniu w Ołyce, podczas rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli najbardziej dramatycznego dnia rzezi ukraińskich nacjonalistów na Polakach, powiedział m.in.:

Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przed wojną i w jej trakcie.

Wbrew temu, co dyplomata dodał później - czyli: „nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień”, samo wypowiedzenie takich słów w tych okolicznościach wygląda jak próba stworzenia symetrii.

Natychmiast odwołać!”

Pojawiły się liczne krytyczne komentarze na temat wystąpienia Łukasiewicza.

Przedstawiciele tego rządu w sprawach pamięci historycznej dawali już popis. Adam Bodnar twierdził, że naród polski współuczestniczył w Holocauście. Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz chciał robić konferencję m. in. na temat zwrotu przez Polskę zagrabionego mienia Niemcom. Sam premier Donald Tusk w obecności kanclerza Niemiec twierdził, że to Polacy zapłacą zadośćuczynienia finansowe nielicznym Ocalałym z II wojny światowej. Teraz przedstawiciel polskiej służby dyplomatycznej w Dniu Pamięci Ludobójstwa na Wołyniu W OFICJALNYM WYSTĄPIENIU mówi, że Polacy też mordowali i prawie przeprasza za to Ukraińców. Jeszcze w ogóle przeprosimy, że w 1918 roku powstał „pokraczny bękart” w Europie…

— napisał adwokat Bartosz Lewandowski.

Członek osławionego ugrupowania, które nazwało się Konferencja Ambasadorów. Nikt z tej grupy nie powinien być nigdy ambasadorem. Niech pozostaną „szarżykami”

— skomentował prof. Stanisław Żerko.

Natychmiast odwołać!

— napisał Marcin Możdżonek, olsztyński radny.

Wywalić na zbity ryj!

— skomentował Robert Bąkiewicz, założyciel Ruchu Obrony Granic.

No nie dziwię się, że Prezydent Karol Nawrocki nie chce podpisać nominacji ambasadorskiej tego człowieka

— ocenił Adam Czarnecki, twórca inicjatywy Stoimy dla CPK.

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X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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