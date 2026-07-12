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Gawryluk podsumowała Sikorskiego! „Nie nadąża”

  • Polityka
  • opublikowano:
Radosław Sikorski / autor: PAP/Radek Pietruszka
Radosław Sikorski / autor: PAP/Radek Pietruszka

Dziennikarka Dorota Gawryluk, nawiązując do coraz bardziej napiętych relacji na linii Warszawa-Kijów, podkreśliła, że choć prezydent Karol Nawrocki zareagował stanowczo, a głos „premiera jest bardzo dobry”, to szef MSZ pozostaje w tyle zarówno za polskimi władzami, jak i za samym Zełenskim.

Nadanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA wywołało najpoważniejszy od lat kryzys na linii Warszawa-Kijów. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Kryzys zaostrzył się w związku z projektem utworzenia na Ukrainie Panteonu Narodowego.

Głos w sprawie zabrała dziennikarka Dorota Gawryluk, gospodarz programu Kalejdoskop Wydarzeń na antenie Polsat News, która zastanawia się m.in. o to, po co była wojenka z prezydentem Karolem Nawrockim.

„Istotny ruch prezydenta”

W jej opinii „widać, że zastosowana polityka krytykowana przez wiele osób związana z odebraniem Orderu Orła Białego była istotna”.

Dzisiaj mamy niezwykle ważną rocznicę, 83. rocznicę Krwawej Niedzieli, Rzezi Wołyńskiej. I głos premiera jest bardzo dobry, ale nie wszyscy się obudzili, ponieważ minister spraw zagranicznych [Radosław Sikorski – przyp. – red.] nie nadąża ani za premierem, ani za Wołodymyrem Zełenskim

— mówiła wczoraj Dorota Gawryluk.

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Polsat News/X/PAP/tt

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