„Pies drapał tego urzędasa Radosława Sikorskiego. Nigdy na pewno ambasadorem Rzeczpospolitej w żadnym państwie, nawet na Kiribati nie zostanie, dopóki prezydentem jest Karol Nawrocki” - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński w programie „Kawa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do skandalicznych słów charge d’affaires Polski na Ukrainie. Piotr Łukasiewicz wypowiedział wręcz obraźliwe dla Polaków słowa podczas uroczystości w Ołyce upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej.
Piotr Łukasiewicz podczas uroczystości do sprawy rzezi wołyńskiej nagle wrzucił kwestię rzekomej przemocy Polski wobec Ukraińców na terenie II Rzeczpospolitej! Oczywiście niestety zdarzały się sytuację złego traktowania Ukraińców przez przedstawicieli państwa polskiego przed 1939 rokiem, ale to nijak nie ma się do ludobójstwa na Wołyniu, gdzie ukraińscy nacjonaliści wymordowali ok. 100 tys. Polaków.
Chociaż Łukasiewicz próbował brnąć, że nie tworzy tutaj symetrii, to jednak niestety wypowiadając takie, a nie inne słowa w określonym kontekście tak naprawdę to zrobił.
O sprawę został zapytany Brudziński na antenie Telewizji wPolsce24.
Pies drapał tego urzędasa Radosława Sikorskiego. Nigdy na pewno ambasadorem Rzeczpospolitej w żadnym państwie, nawet na Kiribati nie zostanie, dopóki prezydentem jest Karol Nawrocki. Ale bardziej oburzające w tym wszystkim jest to, że w tych samych uroczystościach brał udział wicepremier polskiego rządu Władysław Kosiniak-Kamysz. Przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i nawet jednym słowem, gestem nie odniósł się do tego bełkotu tego urzędasa Sikorskiego
— powiedział eurodeputowany w rozmowie z Marcinem Wikłą.
Drugą stroną medalu jest to, że wszystko na to wskazuje, że to nie była żadna inicjatywa tego pożal się boże urzędasa, tylko było to w pełnym porozumieniu z Sikorskim. Odnoszę się do wpisu Sikorskiego, kolejnego lorda z Chobielina, który relatywizując wypowiedź swojego urzędnika, jak gdyby nadał temu rangę, bo by to głos szefa MSZ
— dodał europoseł PiS.
Bandera jak Eichmann
Brudziński nie krył oburzenia i porównał Banderę do nazistowskiego zbrodniarza wojennego.
Brak reakcji na kolejne zakłamywanie, relatywizowanie. Stawianie znaku równości między nacjonalistami Stepana Bandery, Banderę, u którego można postawić znak równości z Adolfem Eichmann - był odpowiedzialny za ludobójstwo względem Żydów, tak Bandera jest odpowiedzialny za ludobójstwo względem Polaków na Wołyniu. Ukraiński nazizm, mówimy o tym w Europie
— skwitował Brudziński.
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xyz/Telewizja wPolsce24
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