„Poseł Szczerba mówi, że jest plan ratunkowy, podejrzewam, że polega on na tym, że ‘ratuj się kto może’” - stwierdził na antenie radiowej Trójki poseł PSL Marek Sawicki, odnosząc się do propozycji złożonych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grenda.
Pakiet zmian, które przedstawiła Sobierańska-Grenda to odpowiedź na oczekiwania premiera Donalda Tuska. Na skutek nieprawidłowości w ochronie zdrowia ujawnianych w ostatnim czasie premier powiedział, że czeka na konkretne rekomendacje MZ i NFZ pod groźbą „decyzji personalnych”. We wtorek szefowa resortu zaprezentowała propozycje Tuskowi. W środę przedstawiła je opinii publicznej podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NFZ Filipem Nowakiem i Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.
Szefowa resortu zapowiedziała m.in. wprowadzenie jawności umów zawieranych przez podmioty mające umowy z NFZ, wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy dla medyków, dookreślenia ile procent z budżetu szpitala może być przekazane na wynagrodzenia, ewidencję czasu pracy w szpitalach i przychodniach.
O tych propozycjach dyskutowali politycy w programie radiowym „Śniadanie w Trójce”. Poseł Sawicki odnosząc się do słów europosła KO Michała Szczerby powiedział:
Propozycje, które są zgłoszone, to one nie usuwają przyczyn tych patologii, które są. Można sobie wprowadzić 230-240 zł za godzinę, a i tak znajdą się fachowcy, którzy te wszystkie rygory i obostrzenia obejdą. Bo co stało na przeszkodzie, żeby NFZ kontrolował kontrakty, które podpisywał? Więc jeśli teraz jest wiara w to, że ten sam NFZ, ta sama struktura zmieni swoje działanie, to ja w to nie wierzę.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764769-tyle-sa-warte-propozycje-mz-sawicki-odpowiada-szczerbie
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