Ponad 65 proc. respondentów oczekuje od Donalda Tuska porozumienia z prezydentem Karolem Nawrockim ws. sporu dotyczącego Orderu Orła Białego - wynika z sondażu na zlecenie Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ok. 26 proc. ankietowanych.
Badanym zadano pytanie, czy ich zdaniem rząd powinien w polityce wobec Ukrainy współdziałać z prezydentem, czy też prowadzić własną, niezależną politykę. Większość pytanych (65,4 proc.) uważa, że gabinet Donalda Tuska powinien współdziałać z prezydentem Karolem Nawrockim w tym obszarze. 25,7 proc. ankietowanych wskazało natomiast, że premier powinien prowadzić własną politykę. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 8,8 proc.
Preferencje polityczne a wyniki badania
Wyniki różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego KO, Lewicę, PSL i Polskę 2050, łącznie 38 proc. respondentów uważa, że Tusk powinien współdziałać z Nawrockim. Przeciwnego zdania jest 54 proc. badanych z tej grupy, a 8 proc. nie ma opinii na ten temat. W grupie wyborców opozycji odpowiedzi „powinien współdziałać z prezydentem” udzieliło 89 proc. ankietowanych. Za porozumieniem jest także 65 proc. niegłosujących lub niezdecydowanych. Przeciwnego zdania jest natomiast 21 proc z nich.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo — CAWI/CATI, na próbie 1000 osób.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764764-sondaz-tusk-ma-o-czym-myslec-tego-chca-polacy-od-jego-rzadu
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