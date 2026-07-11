Ukraina nie może wejść do UE z bagażem banderyzmu - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości upamiętniających Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej. My zrobimy wszystko, by nie weszła, jeśli się z tego nie wycofa - dodał.
W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej politycy PiS, w tym prezes Kaczyński i wiceprezes Przemysław Czarnek złożyli kwiaty pod Pietą Wołyńską w Chełmie, pomnikiem upamiętniającym Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej.
Prezes PiS zaznaczył, że zbrodnia wołyńska została popełniona z premedytacją, była zaplanowana i niebywale bestialska.
To są fakty. (…) I są problemy, które stoją przed nami związane z pochowaniem, oddaniem czci tym, którzy zostali zamordowani, związane z pamięcią i upowszechnieniem tej pamięci
— wskazał Kaczyński. Dodał, że problemem jest też gloryfikacja zbrodniarzy, która ma obecnie miejsce w Ukrainie i w której uczestniczą władze Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na czele. Kaczyński nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnej dla Polski decyzji Zełenskiego ws. nadania elitarnej ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy „Bohaterów UPA”.
„Nie może wejść z banderyzmem”
Kaczyński przyznał, że Ukraińcy wykazują ogromną odwagę w wojnie z Rosją, ale nie może to usprawiedliwiać gloryfikacji zbrodniarzy.
My, Polacy w żadnym wypadku nie możemy tego zaakceptować, bo żadne państwo nie może zaakceptować masowych mordów, ludobójstwa wobec własnych obywateli
— oświadczył prezes PiS.
Jak powiedział, odpowiedź na decyzję Zełenskiego może i powinna być nie tylko w sferze słów i pamięci, ale także w sferze politycznej.
Musimy wiedzieć jedno, (…) Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem, nie może wejść z banderyzmem i my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane i jeżeli nie będzie oddawana im cześć, także przez Ukraińców
— mówił prezes PiS. Dodał, że innej odpowiedzi być nie może.
Przypomniał o inicjatywie swojej partii - zapowiedzi złożenia projektu uchwały Sejmu w sprawie „sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego”.
Będziemy czynili wszystko, także poprzez działania w Europie, w Stanach Zjednoczonych, by Ukraińcy, by ukraińskie elity uświadomiły sobie, że czynią coś, co uderzy w Ukrainę, uderzy w jej przyszłość, zaszkodzi jej mieszkańcom, zaszkodzi jej suwerenności. (…) Bo na kraj, który czci ludobójców, Europa, świat cywilizowany, cała cywilizacja chrześcijańska zgodzić się nie może
— powiedział Kaczyński.
Dodał, że jeśli jego ugrupowanie dojdzie do władzy w przyszłym roku, to będzie realizować tego rodzaju politykę na poziomie państwowym.
Bo nie może być tak, by Polacy uznali się za naród, który wolno mordować
— zaznaczył.
Budowa Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej
Czarnek zadeklarował, że jedną z pierwszych decyzji rządu PiS, po wygranych przyszłorocznych wyborach, będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Lecha Kaczyńskiego w Chełmie.
W 2023 r., przed zmianą władzy ówczesny minister kultury Piotr Gliński (PiS) przyznał miastu Chełm 180 mln zł dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania. Po zmianie władzy, ówczesny minister Bartłomiej Sienkiewicz (KO) cofnął decyzję ws. dotacji. Miasto skierowało sprawę do sądu; Sąd Apelacyjny w Lublinie odrzucił jednak zażalenie.
W marcu tego roku wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Chełma Jakub Banaszek podpisali list intencyjny ws. utworzenia muzeum. Placówka ma powstać na terenie kompleksu 11 dawnych carskich budynków jako oddział Muzeum Wojska Polskiego.
Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Przypada w rocznicę tzw. krwawej niedzieli z 1943 r., uznawanej za kulminację antypolskiej akcji przeprowadzonej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu.
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tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764763-twarde-warunki-wobec-ukrainy-prezes-pis-tego-nie-ukrywa
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