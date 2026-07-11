Skandal ws. Wołynia, a Kosiniak-Kamysz był tuż obok. Dostał trudne pytanie!

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Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Łukasiewicz / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Łukasiewicz / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Piotr Łukasiewicz, charge d’affaires Polski na Ukrainie, w czasie uroczystości w Ołyce upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej zestawił ludobójstwo na Wołyniu z… „ukraińskimi ofiarami przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przed wojną i w jej trakcie”. Wrażenie z tej wypowiedzi było wręcz koszmarne. Nie zareagował na nią publicznie obecny na miejscu szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak zadał na X trudne pytanie w związku z tą sytuacją.

Piotr Łukasiewicz podczas uroczystości w Ołyce upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej wygłosił absolutnie wstrząsającą wypowiedź, szkodliwą dla Polski i po prostu niezgodną z prawdą, bo tworzącą wrażenie symetrii między ludobójstwem na Wołyniu, a nielicznymi przypadkami nagannego zachowania Polaków.

Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe

— wypalił Łukasiewicz podczas uroczystości. Chociaż próbował się zatem bronić, że nie robi symetrii między tymi zjawiskami, to wypowiadając się w taki, a nie inny sposób, stworzył właśnie takie wrażenie.

Czy takie stanowisko reprezentuje dziś rząd?”

W związku ze wspomnianymi oburzającymi słowami, szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak, zadał trudne pytanie Kosiniakowi-Kamyszowi.

Czy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz akceptuje słowa, które padły podczas uroczystości upamiętniających Krwawą Niedzielę z ust polskiego charge d’affaires na Ukrainie?

— zapytał Błaszczak.

W chwili, gdy oddawano hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, padły słowa o „ukraińskich ofiarach państwa polskiego”, sugerujące konieczność równoważenia pamięci o tej zbrodni. Minister był obecny. Nie zaprotestował

— zaznaczył szef parlamentarnego klubu PiS.

Polacy mają prawo wiedzieć: czy takie stanowisko reprezentuje dziś rząd? Oczekuję jednoznacznej odpowiedzi i adekwatnej reakcji od ministra obrony. Pamięć o ofiarach ludobójstwa nie może być relatywizowana

— mówił.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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