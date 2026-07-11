W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to on w tym roku zdecydował o budowie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Wskazując na PiS oświadczył, że „oni nie zrobili nic”. „Kamie, że PiS nic nie zrobił w sprawie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To premier Morawiecki już w 2020 r. zakupił teren dla muzeum a ja przekazałem pierwszą dotację i podpisałem umowę” - odpowiedział mu były minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Przypomniał, że to rząd Donalda Tuska wstrzymał fundusze i zerwał umowę z władzami Chełma na budowę muzeum.
Polacy upamiętniają dziś ofiary ludobójstwa jakiego OUN-UPA dokonało na ponad 100 tys. naszych rodaków mieszkających na Wołyniu i we Wschodniej Małopolsce. Dziś przypada rocznica Krwawej Niedzieli, kiedy w jeden dzień wymordowano najwięcej naszych rodaków w ramach czystki etnicznej, która kierował Stepan Bandera. 11 lipca jest w Polsce świętem państwowym, to Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziś wspominamy Ofiary Ludobójstwa Wołyńskiego. Ale pamiętamy też, że Ukraina wciąż blokuje poszukiwania i ekshumacje a rząd Tuska zerwał umowę resortu kultury z miastem Chełm dot. powołania i budowy Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej…
— napisał w mediach społecznościowych prof. Piotr Gliński były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
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Co powiedział Kosiniak-Kamysz?
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i jego PSL też obchodzi rocznicę ludobójstwa, którego dokonali banderowcy. Jednak jak na członka rządu Donalda Tuska przystało szef ludowców przy okazji uderzył kłamstwem w opozycję.
W tym roku podjąłem decyzję o budowie Chełmie przez Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Pierwszego historycznego muzeum zorganizowanego przez Polskę. Do pana Brauna i jego oszołomów chce powiedzieć, że nie zrobiliście nic w żadnym Sejmie, choć działacie w polityce w różnych partiach od wielu lat. Byliście w LPR, rządziliście z PiS-em., byliście w różnych formacjach i w Konfederacji, jak pan Bosak i inni. Nie było wtedy upamiętnienia
— oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz, który jednocześnie Grzegorza Brauna skleił z PiS, czyli tak jak robi to Donald Tusk. Tyle że pierwsze umowę na budowę muzeum właśnie w Chemie odpisał z miastem rząd PiS i przeznaczył na to konkretne fundusze. Co było dalej?
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„Kłamie!”
PO dojściu do władzy Donalda Tuska umowa o współprowadzeniu Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej została wypowiedziana m.in. w związku z brakiem w budżecie MKiDN odpowiednich środków na realizację wielomilionowych zobowiązań. Pozew do sądu w tej sprawie złożyło miasto Chełm (Lubelskie). Przypomniał o tym Kosiniakowi-Kamyszowi były szef MKiDN prof. Piotr Gliński.
Właśnie widzę w kanale Zero, jak jakiś człowiek z ZSL kłamie, że PiS nic nie zrobił w sprawie Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To premier Morawiecki już w 2020 r. zakupił teren dla muzeum a ja przekazałem pierwszą dotację i podpisałem umowę z miastem Chełm na 160 mln zł na budowę Muzeum. Sienkiewicz zerwał umowę! Chełm poszedł do sądu i teraz się przestraszyli i Kosiniak wrócił do tego projektu… Obłudni kłamcy…
— napisał na X prof. Piotr Gliński dziś poseł PiS.
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