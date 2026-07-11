Szokujące słowa! To powiedział przedstawiciel rządu Tuska ws. Wołynia

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/Piotr Nowak
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/Piotr Nowak

Piotr Łukasiewicz, który pełni funkcję charge d’affaires Polski na Ukrainie wziął udział w ceremonii w Ołyce upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. W ramach swojego przemówienia pozwolił sobie na niezwykle kontrowersyjne słowa.

Łukasiewicz przemawiał w Ołyce podczas uroczystości upamiętniających zbrodnię ludobójstwa popełnioną przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu.

Wstyd za przemoc z dawnych czasów czyni nas bowiem lepszymi obywatelami współczesnych państw. Ten wstyd za przeszłość sprawia, że chcemy być lepsi, mądrzejsi i szlachetniejsi, niż nasi przodkowie i poprzednicy. Ten wstyd naucza nas jak budować lepszą przyszłość, byśmy nigdy nie musieli popełniać błędów i okrucieństw popełnianych przez naszych przodków. Byśmy byli zjednoczeni w budowaniu lepszego świata i lepszego sąsiedztwa

— mówił.

Z jego ust padły też mocno kontrowersyjne słowa:

Pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe

— usłyszeliśmy na uroczystości.

Komentarz historyka

Do słów Łukasiewicza odniósł się historyk Krzysztof Kloc:

Nie mogę nie wspomnieć… nie tworzę symetrii, ale…Jakakolwiek konstrukcja myślowa, która łączy politykę polską mniejszościową ukraińską z okresu Polski Odrodzonej z ludobójstwem na Wołyniu, pomijając braki w wiedzy historycznej tego pana, nie najlepiej świadczą o kondycji psychicznej wypowiadających takie rzeczy

— czytamy w jego wpisie.

X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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