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Morawiecki odpowiada Gadowskiemu! "Cyniczny manipulator"

  • Polityka
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Mateusz Morawiecki / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria

Mateusz Morawiecki odniósł się do nagrania Witolda Gadowskiego na portalu YouTube, w którym dziennikarz mówi o sprawie pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Były premier w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi dziennikarza.

Witold Gadowski, na swoim kanale na portalu YouTube, zacytował fragment komunikatu MSZ odnoszącego się do pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie, przypisując go Ministerstwu Spraw Zagranicznych z okresu rządów Mateusza Morawieckiego. W rzeczywistości komunikat pochodzi z 2024 roku, a więc z czasu, gdy rząd tworzyła już Koalicja 13 Grudnia.

Nagranie Morawieckiego

Do słów Gadowskiego odniósł się Mateusz Morawiecki, którego m.in. dotyczyła wypowiedź dziennikarza. Były premier udostępnił nagranie, w którym nie szczędził Gadowskiemu mocnych słów.

Panie Gadowski, jest pan cynicznym manipulatorem, który świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. Kłamstwo w pana działalności jest najwyraźniej narzędziem nadrzędnym. Przytacza pan wypowiedź byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, ówczesnego rzecznika MSZ-u z okresu, kiedy ministrem był Radosław Sikorski, premierem był Donald Tusk, i próbuje pan bezczelnie i kłamliwie przypisać to mojemu rządowi. W dniu Krwawej Niedzieli, zamiast czcić pamięć ofiar, woli pan mącić, jątrzyć i kłamać. Wstyd. Zamilczcie i nie szkodźcie Polsce

— słyszymy na nagraniu.

W swoim drugim wpisie dotyczącym tej sprawy, Morawiecki pisze o ludziach „powiązanych z Grzegorzem Braunem”.

Nie pierwszy raz ludzie powiązani z Grzegorzem Braunem posługują się kłamstwem dla manipulowania opinią publiczną - przykre, że Pan Gadowski wykorzystuje zbrodnię wołyńską do tak niegodnych celów

— czytamy.

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X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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