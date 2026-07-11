Szok w warszawskim klubie. Ukraińcy robią "wesele" w rocznicę

To jest szokujące, bo nie tego Polacy spodziewali się po ludziach, którym tak bardzo pomogli! W Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający w Warszawie Ukraińcy urządzili sobie „wesele” w folklorystycznym stylu. Na umieszczonym w sieci wideo-zaproszeniu widać lejący się w gardła alkohol, przyśpiewki i hulankę. W centralnym punkcie nagrania widnieje napis po ukraińsku: „11 lipca ukraińskie wesele”. Czy po tym, jak Polacy przyjęli miliny ukraińskich uciekinierów w 2022 r. tak ma wyglądać ich wdzięczność i wrażliwość w dzień, który dla Polaków jest wspomnieniem wielkiej tragedii?
Impreza „ukraińskie wesele” będzie w klubie Kaif przy ul. Kolejowej na warszawskiej Woli. To miejsce bardzo dobrze znane mieszkającym w Polsce Ukraińcom. Niektórzy nazywają je mekką ukraińskiej młodzieży, zwłaszcza tej z grubszym portfelem. Często odbywają się tam huczne imprezy, a pod klubem często widać luksusowe samochody.
Dziś także jest będzie tu hulanka i jak wynika z zaproszenia mocno zakrapiana alkoholem. To pierwsze ujęcia z wideo-zaproszenia , które znajduje się na tiktok.com/@kaif.warsaw.
Chwilę później widzimy zadowolonych z siebie młodych Ukraińców, którzy tańcząc i śmiejąc się zapraszją na „ukraińskie wesele”. W tle sypią się banknoty. Zapraszają w tradycyjnych strojach i każdy kto się najlepiej wystroi ma darmowe wejście. Tu pojawia się kolorowy napis po ukraińsku z datą „11 lipca ukraińskie wesele”.
Tak nam podziękowali
Czy takiej imprezy - skoro chcą - nie mogli zorganizować tydzień wcześniej lub tydzień później? Dokładnie tego dnia Polacy wspominają ludobójstwo jakiego OUN-UPA dokonało na ponad 100 tys. Polaków. Dziś przypada rocznica Krwawej Niedzieli, kiedy w jeden dzień wymordowano najwięcej naszych rodaków w ramach czystki etnicznej, która kierował Stepan Bandera. 11 lipca jest w Polsce świętem państwowym, to Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego właśnie dziś, w naszej stolicy Ukraińcy urządzają sobie zakrapianą hulankę w folkowym stylu?
To pytanie próbowaliśmy zadać właścicielowi klubu, ale niestety telefon ciągle milczał.
Bez wątpienia ta sprawa mocno poruszy opinii publiczną w Polsce. Rodzą się przecież pytania zasadnicze. Dlaczego Ukraińcy arogancko ignorują naszą wrażliwość, zwłaszcza że my okazaliśmy ją im w chwil, kiedy byli zagrożeni? Jak odbiorą ich zachowanie bliscy zamordowanych w czasie Rzezi Wołyńskiej. Dlaczego ukraińskie organizacje działające w Polsce nie zwróciły na to uwagi? Czy będzie jakaś reakcja polskich władz?
koal/tiktok.com/@kaif.warsaw
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764734-szok-w-warszawskim-klubie-ukraincy-robia-wesele-w-rocznice
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