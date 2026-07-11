Zrównanie wieku emerytalnego? „Ciekawe co na to pani Kotula”

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz / autor: PAP/Albert Zawada
Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz / autor: PAP/Albert Zawada

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz ostrzega przed załamaniem systemu emerytalnego, jednocześnie sugerując, że wiek emerytalny kobiet, które nie posiadają dzieci, i mężczyzn powinien zostać zrównany. Do tych słów nawiązała Marlena Maląg, eurodeputowana PiS i była minister rodziny i polityki społecznej. „Ciekawe co na to pani Kotula od równości” – zaznaczyła z uśmiechem.

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz co czwarty mężczyzna w Polsce nie dożywa do emerytury.

Młodzi zaraz się zawalą pod tym garbem, trzeba zacząć chociaż rozmawiać ludźmi

— zaznaczyła w programie Tłit Wirtualnej Polski.

„To powinno się gdzieś spotkać”

Prowadzący rozmowę Tomasz Żółciak wskazał, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 i zapytał, jaka jest jej propozycja.

To (wiek kobiet i mężczyzn – przyp. – red.) powinno się gdzieś spotkać

— stwierdziła szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dopytywana o to, gdzie to powinno się spotkać, wskazała, że o tym trzeba rozmawiać.

Powinny być też dodatkowe rozwiązania. Być może, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci - a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci - to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni

— mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

„Coś wyraźnego wisi w powietrzu”

Głos w tej sprawie zabrała również Marlena Maląg, europoseł PiS i była minister rodziny i polityki społecznej.

Podwyższenie wieku emerytalnego dla części kobiet? Minister rządu Donalda Tuska właśnie otwiera dziesięć tematów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet (bez dzieci) i mężczyzn (ciekawe co na to pani K. Kotula od równości). To tylko „debata”? Coś wyraźnego wisi w powietrzu

— podkreśliła Marlena Maląg.

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X/WP/money.pl/tt

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