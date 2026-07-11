„Szanse na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, są zerowe. Oczywiście pewnie będzie próba przeforsowania jakiegoś modelu stowarzyszeniowego” - powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Marek Pyza w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również publicysta Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń oraz redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” Marek Formela.
11 lipca 1943 oddziały partyzanckie ukraińskich nacjonalistów wspierane przez część ludności cywilnej zaatakowały miejscowości na Wołyniu i zamordowały mieszkających tam Polaków. Ta Krwawa Niedziela była punktem kulminacyjnym Zbrodni Wołyńskiej, która w tym roku jest wspominana w wyjątkowy sposób ze względu na napięcia w relacjach polsko-ukraińskich.
Tę kwestię w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, omówili publicyści.
„Budzimy się”
Zdaniem Wojciecha Biedronia „wszyscy budzimy się z dziwnego snu, w którym to śnie Ukrainę widzieliśmy tylko jako kraj pełen żółtych słoneczników i niebieskiego nieba”.
Jednak upowski nazizm wprowadzany teraz do Polski czy Europy, nie może się zdarzyć. To się nie może zdarzyć, ale się nie zdarzy, o ile będziemy jeszcze mówili o aspiracjach europejskich. Wiecie dlaczego nie zdarzy się? Ponieważ nikt nie chce Ukrainy w Europie. Może oprócz Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
— powiedział publicysta Telewizji wPolsce24.
FAZ napisał, że Polska ma się przyzwyczaić. My się mamy przyzwyczaić do aspiracji ukraińskich. My mamy się usunąć
— dodał Wojciech Biedroń.
„Nie ma szans”
W ocenie Marka Pyzy Ukraina nie ma najmniejszych szans w najbliższych latach na wejście do Unii Europejskiej.
Szanse na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, są zerowe. Oczywiście pewnie będzie próba przeforsowania jakiegoś modelu stowarzyszeniowego i to Niemcom również wystarczy. Ukraińcy będą mieli różne przywileje jako państwo blisko Unii - formalnie będzie mówione oczywiście, że nie mogą zostać wpuszczeni, chociażby ze względu na tę gigantyczną korupcję
— zastrzegł publicysta tygodnika „Sieci”.
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Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764728-rzez-wolynska-w-cieniu-wspolczesnych-napiec
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