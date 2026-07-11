Po usunięciu sędziego Dariusza Łubowskiego Waldemar Żurek ma w końcu w ręce Europejski Nakaz Aresztowania Marcina Romanowskiego. „Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania” - poinformowała rzeczniczka prasowa tego sądu ds. karnych sędzia Anna Ptaszek. Sprawa dotyczy zarzutów, jakie prokuratura stawa byłemu wiceministrowi sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości.
Prokuratura pod rządami Waldemara Żurka chce za wszelką cenę dopaść byłego wiceministra MS a dziś posła PiS Marcina Romanowskiego. W połowie 2024 r. roku prokuratura łamiąc międzynarodowy immunitet posła (Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy) dokonała jego zatrzymania, ale szybko musiała go wypuścić. Nie mogąc liczyć na sprawiedliwy proces Romanowski wyjechał na Węgry gdzie uzyskał azyl poliyczny. Po zmianie rządu w Budapeszcie musiał jednak opuścić Węgry ponieważ Peter Magyar jeszcze zanim został premierem odgrażał się Romanowskiemu. Po wygranych wyborach powiedział, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”. Romanowski nie był i nie jest poszukiwany przez Interpol, który odmówił wydania stosownej noty..
Sformułowane przez „bodnarowców” a teraz „żurkowców” zarzuty pod adresem Romanowskiego dotyczą rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości.
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W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Marcina Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania, o który wnioskowała neo-Prokuratura Krajowa za czasów Adama Bodnara. Został on zaskarżony przez obrońcę Romanowskiego mec. Bartosza Lewandowskiego, a po roku (grudzień 2025 r.) sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski ENA uchylił. Sędzia Łubowski ujawnił przy tym, że próbowano wpływać na niego w tej sprawie. Sędzia został nagle usunięty z funkcji kierownika sekcji ds. międzynarodowych, a do SO w Warszawie trafił identyczny wniosek o ENA dla Romanowskiego, którym zajął się już inny sędzia..
W lutym, br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego, choć bliźniaczy został już wcześniej uchylony. Także tę decyzję SO zaskarżyli obrońcy posła Romanowskiego, ale nowy sędzia wniosek odrzucił.
Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa - podawało RMF.
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Waldemar Żurek informował w końcu czerwca, że rozmawiał w sprawie Romanowskiego z prokurator generalną Serbii.
Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich. Zadeklarowała współpracę
— mówił PAP Żurek. Z kolei kilka dni temu media podawały, że Żurek rozmawiał z prokuratorem generalnym Chorwacji, który także nie potwierdził, aby Romanowski był w tym kraju.
Informuję, że postanowieniem z 10 lipca 2026 r. (…) Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania
— przekazała natomiast w piątek w komunikacie na stronie sądu sędzia Ptaszek.
Tymczasem równolegle jest procedowany w SO wniosek o wydanie ENA wobec byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry. 1 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. Sędzia Ptaszek informowała PAP w czwartek, że w sprawie wniosku o ENA wobec Ziobry „można spodziewać się w najbliższym czasie podjęcia przez SO czynności procesowych”.
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koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764727-usuneli-lubowskiego-wiec-maja-ena-romanowskiego
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