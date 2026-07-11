Legalizacja migrantów w Polsce przez Ukrainkę. Stanowski celnie

Ukrainka Natalia Fedoriak, która prowadzi firmę „Prolegalization” w Poznaniu, znalazła się na świeczniku po tym, jak dwóch Polaków przyszło do jej biura zadać pytania o wsparcie ukraińskich zbrodniarzy, gdzie prowadzi działalność legalizującą migrantów w Polsce. „Naprawdę chcemy, żeby legalizowanie pobytu obcokrajowców było w rękach obcokrajowców? Mnie coś tu się nie klei” - powiedział Krzysztof Stanowski w Kanale Zero.
Krzysztof Stanowski poruszył kwestię Ukrainki, która wynajęła pomieszczenie od Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie prowadzi działalność legalizującą cudzoziemców. Głośno o sprawie zrobiło się za sprawą dwóch Polaków, którzy przyszli na miejsce, żeby zadać jej konkretne pytania - czy wspiera Szuchewycza i Banderę. Chcieli również zobaczyć wnętrze biura. Policja zatrzymała mężczyzn.
Sprawa jest prowadzona w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną w oczach opinii publicznej, a także narazić na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
— przekazał rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak.
„Jak migrant może organizować migrację?”
Bardziej mnie w tym wszystkim zdziwiło, że młoda Ukrainka na terenie uniwersytetu wynajmuje biuro, w którym organizuje legalizację pobytu w Polsce migrantom. Jeszcze czytam, że nie miała odpowiednich pozwoleń. Może w ogóle byśmy się pochylili nad tym zjawiskiem. Ono jest chyba coraz powszechniejsze, że oddajemy biznes migracyjny samym migrantom, i że to się nam wymknęło spod kontroli
— powiedział założyciel Kanału Zero.
Jak migrant może organizować migrację? Jak migrant, którego dopiero co zalegalizowaliśmy, może legalizować kolejnych? Przecież to jest jakaś spirala, która się może w nieskończoność napędzać. Czy polskie państwo nie widzi w tym niczego złego? Niczego niestosownego, czy tylko ja widzę w tym coś niestosownego? Naprawdę chcemy, żeby legalizowanie pobytu obcokrajowców było w rękach obcokrajowców? Mnie coś tu się nie klei
— dodał.
xyz/Kanał Zero/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764726-legalizacja-migrantow-w-polsce-przez-ukrainke-stanowski-celnie
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