Jabłoński punktuje Warzechę! "Dlaczego pan kłamał?"

Poseł PiS Paweł Jabłoński gościł w programie Łukasza Warzechy. Były wiceszef MSZ wykorzystał tę okazję, by zwrócić dziennikarzowi uwagę na fakt, że ten poddał się manipulacji internetowego trolla.
Jabłoński zwrócił się do Warzechy twierdząc, że ten kłamał na jego temat. Chodziło o podanie dalej wpisu internauty na portalu X, który oskarżał rząd PiS ws. pomnika ofiar zbrodni wołyńskiej w Domostawie.
Pan jeszcze kilka tygodni temu kłamał na mój temat. Właśnie o to chciałem pana zapytać na samym początku, co pan stara się usilnie zagłuszyć. Zamieścił pan na swoim koncie na Twitterze wpis innego internauty, który napisał tak: „Należy nieustannie przypominać kilku politykom PiS-u obrzydliwą reakcję MSZ na odsłonięcie pomnika Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Za tym haniebnym komunikatem stał właśnie Paweł Jabłoński”
— mówił Jabłoński.
Okazuje się, że były wiceszef MSZ nie mógł być autorem krytycznego wobec wspomnianego pomnika komunikatu resortu, bo… od dawna już w nim nie pracował. W 2024 władzę sprawowała już KO wraz z koalicjantami.
Sprawdziłem teraz – ten wpis cały czas wisi na pana profilu. Proszę pana, w 2024 roku ja nie byłem już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2024 roku ministrem spraw zagranicznych był kto? Pana chyba jeszcze kolega, Radosław Sikorski. Dlaczego pan kłamał na mój temat?
— pytał Jabłoński.
Reakcja Warzechy
Dziennikarz uznał najwyraźniej, że w całej sytuacji nie ma jego winy. Wszystko zrzucił na autora kłamliwego wpisu.
Proszę zwrócić uwagę autorowi tego wpisu, nie mnie
— odparł Warzecha.
W odpowiedzi na jego słowa Jabłoński stwierdził:
Pan podał ten wpis dalej i on cały czas wisi na pańskim koncie. To jest ten kolejny problem, jaki ja mam z pańską publicystyką, że pan bardzo często po prostu kłamie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764725-jablonski-punktuje-warzeche-dlaczego-pan-klamal
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