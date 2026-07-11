UPA albo UE. PiS składa projekt uchwały ws. akcesji Ukrainy!

Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej. Kandydat na premiera PiS Przemysław Czarnek zapowiedział, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie zgadza się na akcesję Kijowa, dopóki nie wyrzeknie się zbrodniczego kultu banderyzmu. „Oto projekt uchwały, który składamy w Sejmie w sprawie sprzeciwu członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej” - powiedział Czarnek na konferencji prasowej w Lublinie.
Ukraina z banderyzmem, z gloryfikowaniem ludobójców, którzy dokonali niebywale brutalnej zbrodni na narodzie polskim, z gloryfikacją tego typu ludzi nie wejdzie do Unii Europejskiej. Oto projekt uchwały, który składamy w Sejmie w sprawie sprzeciwu członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej. Ukrainy, która oprócz tego, że musi wykonać proces przystosowania się do Unii Europejskiej, to nie może odwoływać się do ludobójców, do idei wprost nazistowskich
— powiedział Przemysław Czarnek.
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Wzywamy rząd do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek rozwijania procesu integracji Ukrainy z UE. UE nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn
— dodał kandydat PiS na premiera we wpisie na portalu X.
„Na pewno do tego nie dopuścimy”
Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do członków PiS zapowiadał sprzeciw wobec integracji Ukrainy z Unią Europejską, jeśli władze w Kijowie nie odrzucą kultu Stepan Bandera i ideologii banderyzmu.
Ukraina z kultem Bandery i innych zbrodniarzy, gloryfikacją UPA i OUN – nie wejdzie do Unii Europejskiej! Jeśli wygramy wybory, na pewno do tego nie dopuścimy
— podkreślił.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764719-upa-albo-ue-pis-sklada-projekt-uchwaly-ws-akcesji-ukrainy
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