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Gadowski kontra politycy PiS. Poważny błąd dziennikarza!

  • Polityka
  • opublikowano:
Witold Gadowski / autor: Fratria
Witold Gadowski / autor: Fratria

Redaktor Witold Gadowski zacytował fragment komunikatu MSZ dot. pomnika „Rzeź Wołyńska”, który powstał w miejscowości Domostawa. Autorstwo tych słów przypisał Ministerstwu Spraw Zagranicznych „rządu Mateusza Morawieckiego”. Okazuje się, że komunikat pochodzi z 2024 roku, gdy rządziła już Koalicja 13 Grudnia.

Na swoim kanale na YouTube Witold Gadowski opublikował krótki film, w którym odnosi się do słów Dariusza Mateckiego oraz prof. Przemysława Czarnka.

Ponieważ nie macie honoru, to muszę wam przypomnieć stanowisko waszego rządu ws. budowy pomnika w Domostawie

— mówi Gadowski.

Następnie przekonuje, że czyta:

Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Mateusza Morawieckiego.

Witold Gadowski czyta stanowisko MSZ, które brzmi w następujący sposób:

Zwracamy uwagę, że pomnik, który ma zostać odsłonięty w miejscowości Domostawa jest efektem prywatnej inicjatywy. Zarówno jego kształt jak i sama budowa, nie uzyskały wsparcia władz centralnych na żadnym etapie prac. Artystyczny kształt pomnika ,,Rzeź Wołyńska” i jego drastyczna wymowa wzbudzają wiele kontrowersji

— przekonywało MSZ.

Obawiamy się, że nie przysłuży się on upamiętnieniu ofiar, lecz instrumentalizacji ich tragedii przez osoby niechętne poszukiwaniu porozumienia pomiędzy oboma narodami w trudnych kwestiach historycznych. Nie ma wątpliwości, że odsłonięcie pomnika zostanie wykorzystane przez rosyjską propagandę do budowy podziałów między naszymi społeczeństwami

— słyszymy.

Stanowisko MSZ z 2024 roku

Problem polega na tym, że stanowisko, które Witold Gadowski przedstawił jako komunikat autorstwa MSZ podczas rządów PiS… pochodzi z 2024 roku i zostało zaprezentowane na łamach „Super Expressu”.

FB/YouTube/se.pl/jrs

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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