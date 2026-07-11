Gadowski kontra politycy PiS. Poważny błąd dziennikarza!

Redaktor Witold Gadowski zacytował fragment komunikatu MSZ dot. pomnika „Rzeź Wołyńska”, który powstał w miejscowości Domostawa. Autorstwo tych słów przypisał Ministerstwu Spraw Zagranicznych „rządu Mateusza Morawieckiego”. Okazuje się, że komunikat pochodzi z 2024 roku, gdy rządziła już Koalicja 13 Grudnia.
Na swoim kanale na YouTube Witold Gadowski opublikował krótki film, w którym odnosi się do słów Dariusza Mateckiego oraz prof. Przemysława Czarnka.
Ponieważ nie macie honoru, to muszę wam przypomnieć stanowisko waszego rządu ws. budowy pomnika w Domostawie
— mówi Gadowski.
Następnie przekonuje, że czyta:
Stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Mateusza Morawieckiego.
Witold Gadowski czyta stanowisko MSZ, które brzmi w następujący sposób:
Zwracamy uwagę, że pomnik, który ma zostać odsłonięty w miejscowości Domostawa jest efektem prywatnej inicjatywy. Zarówno jego kształt jak i sama budowa, nie uzyskały wsparcia władz centralnych na żadnym etapie prac. Artystyczny kształt pomnika ,,Rzeź Wołyńska” i jego drastyczna wymowa wzbudzają wiele kontrowersji
— przekonywało MSZ.
Obawiamy się, że nie przysłuży się on upamiętnieniu ofiar, lecz instrumentalizacji ich tragedii przez osoby niechętne poszukiwaniu porozumienia pomiędzy oboma narodami w trudnych kwestiach historycznych. Nie ma wątpliwości, że odsłonięcie pomnika zostanie wykorzystane przez rosyjską propagandę do budowy podziałów między naszymi społeczeństwami
— słyszymy.
Stanowisko MSZ z 2024 roku
Problem polega na tym, że stanowisko, które Witold Gadowski przedstawił jako komunikat autorstwa MSZ podczas rządów PiS… pochodzi z 2024 roku i zostało zaprezentowane na łamach „Super Expressu”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764718-gadowski-kontra-politycy-pis-powazny-blad-dziennikarza
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