Czarzasty przerażony wizją utraty władzy: Trzeba to naprawić

„Koalicja rządząca nie wszystko robi dobrze, i akurat temat ochrony zdrowia schrzaniła; musimy to naprawić, bo inaczej przegramy wybory” - podkreślił marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem, propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. „Trzeba się za to wziąć” - dodał.
Marszałek Sejmu został w TVN24 zapytany o przedstawione przez resort zdrowie propozycje uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia oraz o apel liderki Polski 2050, ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o „systemowe zmiany” w ochronie zdrowia.
Diagnoza Czarzastego
Pytany, czy jego zdaniem takie radykalne zmiany są wykonalne do końca kadencji, Czarzasty odparł, że nie wie. -
Ale wiem, że ministra zdrowia (Jolanta Sobierańska-Grenda) poszła w tej chwili w dobrym kierunku
— ocenił.
My jako Lewica (…) w ramach koalicji powiedzieliśmy tak: jesteśmy w stanie poprzeć każde, nawet najbardziej radykalne rozwiązania, zarówno w sprawach instytucji, jak i sprawach kadrowych
— podkreślił marszałek.
Jak dodał, jego ugrupowanie opowiadało się już od kilku miesięcy za wprowadzeniem maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, wprowadzeniem sztywniejszych zasad podziału środków z NFZ czy uregulowaniem relacji między praktyką lekarską prywatną i publiczną.
Ocena
Odnosząc się do zapowiedzi minister zdrowia z ostatniego tygodnia, Czarzasty stwierdził, że nastąpiło to za późno.
Powinniśmy to zrobić wcześniej. Powinniśmy się za to wziąć, bo jeśli tego nie zrobimy, to przegramy wybory
— podkreślił.
Żeby była jasność: jestem w ramach koalicji 15 października. To jest koalicja, w którą wierzę, ale to jest koalicja, która nie wszystko robi dobrze i ten temat akurat schrzaniła. W związku z tym musimy to naprawić, więc trzeba w tej chwili dawać pomysły, pomagać, a nie zabierać krzesło spod tyłka - bo to jest koalicja, w którą wierzę
— oświadczył Czarzasty.
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as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764702-czarzasty-przerazony-wizja-utraty-wladzy-trzeba-to-naprawic
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