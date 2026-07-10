Donald Tusk popisał się kompletnym niewyczuciem emocji społecznych. Stwierdził, że w Wołyniu mieliśmy do czynienia z „tragedią”, dodatkowo przekonywał, że strona Polska okazuje w tej sprawie… „przesadne emocje”.
Na marginesie Szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał po spotkaniu Nawrocki, obaj zgodzili się co do tego, że wspólnym zagrożeniem jest Rosja. Prezydent RP dodał, że nie udało się natomiast rozwiązać kwestii historycznych. zaznaczył przy tym, że ludobójstwo wołyńskie jest dla niego kwestią nienegocjowalną.
Tusk zabrał głos
Tusk pytany podczas konferencji w Osiekach Lęborskich (woj. pomorskie) o spotkanie, podkreślił, że bardzo pozytywnie ocenia sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, tym bardziej że „Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich”.
Premier przyznał, że nie otrzymał z Pałacu Prezydenckiego informacji co do przebiegu rozmowy.
Ale sygnały publicznie wysyłane przez obu prezydentów wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi zarówno Polsce, jak i Ukrainie
— stwierdził szef rządu.
„Tragedia wołyńśka” i „przesadne emocje”
Co więcej, podczas wystąpienia Donald Tusk rzeź wołyńską nazwał „tragedią wołyńską”. Dodatkowo oskarżał Polaków o… „przesadne emocje”.
W przeddzień rocznicy chciałbym zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska jest oparta na prawdzie i prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. Dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje
— powiedział Tusk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764701-i-to-mowi-premier-tragedia-wolynska-i-przesadne-emocje
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