sondaż

Kto zdaniem Polaków powinien podać się do dymisji po aferze szpitalnej?

  • Polityka
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Kto zdaniem Polaków powinien odejść po aferze szpitalnej? / autor: Fratria
Kto zdaniem Polaków powinien odejść po aferze szpitalnej? / autor: Fratria

Z sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że aż blisko 23 proc. Polaków uważa, że po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym do dymisji powinien podać się rząd Donalda Tuska. Niemal taki sam odsetek badanych jest zdania, że stanowisko powinien utracić również Rafał Trzaskowski.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że aż 22,7 proc. respondentów domaga się dymisji premiera Donalda Tuska i jego rządu.

Co więcej, 21,2 proc. ankietowanych uważa, że funkcję powinien stracić Rafał Trzaskowski. Z kolei 14,4 proc. respondentów wskazało na minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, a 3,9 proc. opowiedziało się za odpowiedzią „ktoś inny”.

Jednocześnie 7,3 proc. badanych uważa, że w związku z aferą dotyczącą warszawskiego szpitala żaden z polityków nie powinien ponosić konsekwencji w postaci utraty stanowiska.

Natomiast 20,6 proc. respondentów przyznało, że nie ma wyrobionej opinii na ten temat, natomiast 9,9 proc. przyznało, że nie zna sprawy.

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as/Wprost.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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