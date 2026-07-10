Ziemkiewicz na ukraińskiej "liście śmierci"! Tak go opisali

Ukraińskie centrum „Myrotworeć”, sporządzające swoją listę wrogów Ukrainy, zwaną „listą śmierci”, umieściło na niej między innymi… publicystę Rafała Ziemkiewicza. „Prowokator. Propagandysta antyukraiński. Udział w antyukraińskich akcjach propagandowych. Podżeganie do waśni międzyetnicznych i międzywyznaniowych. Udział w aktach agresji humanitarnej na Ukrainę” - w taki kłamliwy sposób przedstawiono Ziemkiewicza na stronie centrum „Myrotworeć”.
Centrum „Myrotworeć” wcześniej jako wrogów Ukrainy prezentowało m.in. Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, a także europoseł Ewę Zajączkowska-Hernik.
Zarzuty Ukraińców wobec Ziemkiewicza
Centrum „Myrotworeć” opisała zachowanie Ziemkiewicza w sposób wyjątkowo obrażający Polskę i Polaków. Po raz kolejny wychodzi na to, że wielu Ukraińców nie czuje skruchy w związku z ludobójstwem nawet 100 tys. Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Wykorzystuje temat Wołynia jako uniwersalne narzędzie nacisku, demaskując obecną tożsamość ukraińską poprzez jedną traumatyczną kartę historii. Jest to celowe zawężenie złożonego tematu do prymitywnego schematu „Ukraina jest zawsze niebezpieczna”. Jednocześnie promuje tezę, że Polska jest „przeciążona Ukraińcami”, że Ukraińcy „zabierają zasoby” i „ingerują” w sprawy Polaków – klasyczną taktykę zaostrzania irytacji i napięć społecznych
— tak Centrum „Myrotworeć” przedstawiło Ziemkiewicza.
Jego wypowiedzi i działania konsekwentnie budują obraz Ukrainy jako kraju niewdzięcznego, niebezpiecznego i niepożądanego, a Ukraińców jako uciążliwych i obcych. Jego retoryka celowo podsyca wrogość, by polskie społeczeństwo nabrało wrogości do wszystkiego, co ukraińskie
— stwierdzono na ukraińskiej stronie.
Niestety, po ukraińskiej stronie wciąż widoczny jest brak refleksji po tym, czego dopuścił się Wołodymyr Zełenski, nazywając jedną z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „Bohaterów UPA”, czyli zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
Czytaj także
tkwl/X/myrotvorets.center
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764694-ziemkiewicz-na-ukrainskiej-liscie-smierci-tak-go-opisali
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.