W ostatnim czasie na minister kultury Martę Cienkowska wylała się lawina krytyki m.in. za absurdalny projekt dopłat do emerytur artystów przez pozostałych pracujących Polaków. Teraz natomiast były szef resortu kultury Piotr Gliński ujawnił, że resort Cienkowskiej sprzedał ważną nieruchomość! Do tego ma szykować sprzedaż następnej.
Donald Tusk wciąż utrzymuje na stanowiskach skompromitowanych szefów resortów w swoim rządzie. Tak jest również z Martą Cienkowską. Były szef resortu kultury właśnie ujawnił kolejne dwa skandale związane z ministerstwem Cienkowskiej.
Dwa kolejne skandale w resorcie kultury: PAP sprzedał po cichu dawną drukarnię na Mińskiej 65! Myśmy zrobili tam Centrum Przemysłów Kreatywnych, oni oddali ten unikalny teren deweloperom? A Muzeum Narodowe w Gdańsku właśnie sprzedaje atrakcyjną działkę, na której miała powstać jego nowa siedziba. Deweloper już się chwali!
— napisał na X Piotr Gliński.
„Po co komu takie ministerstwo”
Śmiało, teraz możecie już opylić Pałac Czartoryskich-Potockich na Krakowskim Przedmieściu, bo po co komu takie ministerstwo…
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764691-resort-cienkowskiej-po-cichu-to-sprzedal-glinski-ujawnil
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.