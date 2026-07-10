Jan Mencwel postanowił zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy ws. Elżbiety Markowskiej. Radny Lewicy, powołując się na publikacje w Wyborcza.pl, uznał, że dyrektor Magistratu Urzędu m.st. Warszawy „wypłaciła sobie wątpliwy ekwiwalent urlopowy”. Chodzi o niebagatelną kwotę, bo aż 110 tys. złotych, a urzędniczka, zdaniem radnego, ma być „zaufaną osobą M. Kierwińskiego”.
„Wątpliwy ekwiwalent urlopowy”
Zawiadamiam Państwową Inspekcję Pracy o kolejnej aferze w Ratuszu Trzaskowskiego. Wczoraj Wyborcza ujawniła, że dyrektor magistratu p. Markowska wypłaciła sobie wątpliwy ekwiwalent urlopowy w wys. ponad 100 tys złotych (!).
— napisał Jan Mencwel w serwisie X.
Radny odniósł się również do politycznego zaplecza urzędniczki.
Markowska to oczywiście zaufana osoba M. Kierwińskiego
— podkreślił.
110 tys. zł za niewykorzystany urlop
Według publikacji Wyborcza.pl Elżbieta Markowska, pełniąca funkcję dyrektora Magistratu Urzędu m.st. Warszawy, otrzymała w 2024 roku 110 804 zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
W oświadczeniu majątkowym za 2024 rok, w części dotyczącej dochodów ze stosunku pracy, wykazano łącznie 420 011 zł, w tym właśnie ekwiwalent urlopowy.
Jak wylicza autorka publikacji:
Obliczam, że do ręki dyrektor magistratu wzięła 65 375 zł (próg podatkowy 32 proc.). Natomiast budżet miasta za sprawą tej wypłaty uszczuplił się o 133 003 zł. Takie były całkowite koszty poniesione przez pracodawcę.
Spór o przepisy i sposób zatrudnienia
Wyborcza.pl zwróciła uwagę, że stanowisko dyrektora magistratu w Warszawie zostało utworzone przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego po zwycięstwie wyborczym w 2018 roku. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada za sprawne działanie urzędu, koordynację pracy poszczególnych komórek oraz przepływ informacji.
Według publikacji Elżbieta Markowska powinna zostać wyłoniona w konkursie, jednak ratusz miał znaleźć rozwiązanie pozwalające na jej dalsze zatrudnienie bez takiej procedury. Jak podano, urzędniczka pełni funkcję dyrektora magistratu od niemal ośmiu lat.
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Kontrowersje dotyczą przede wszystkim okoliczności wypłaty pieniędzy.
Zgodnie z Kodeksem pracy, na który powołuje się Wyborcza.pl, pracodawca wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop zasadniczo w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
SC/X/wyborcza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764689-radny-lewicy-zawiadamia-pip-o-aferze-w-ratuszu-trzaskowskiego
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