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TYLKO U NAS. Kulisy jeleniogórskiej afery mieszkaniowej

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Były senator PiS i dolnośląski radny sejmiku Krzysztof Mróz w rozmowie z wPolityce.pl zwraca uwagę, że sprawa dotycząca senatora KO Marcina Zawiły jest finałem afery związanej z przydziałem mieszkań komunalnych w Jeleniej Górze. Jak podkreśla, nieprawidłowości miały dotyczyć nietransparentnego przyznawania lokali za czasów prezydentury polityka.

Senator KO Marcin Zawiła powiedział PAP, że zrzeknie się immunitetu senatorskiego i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić byłemu prezydentowi Jeleniej Góry zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy.

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy sprzedaży lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze prowadzi od marca 2023 r. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

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Finał sprawy

Były senator Prawa i Sprawiedliwości, radny sejmiku województwa dolnośląskiego Krzysztof Mróz w rozmowie z portalem wPolityce.pl wyjaśnia, że sprawa ma związek z aferą w Jeleniej Górze, gdzie za prezydentury Marcina Zawiły przyznawano mieszkania rodzinom urzędników i polityków z Platformy Obywatelskiej, co ujawniała w materiale dziennikarskim Anita Gargas w TVP przed nielegalnym przejęciem.

Oczywiście on tych zarzutów jeszcze nie ma postawionych formalnie. Będzie je miał postawione dopiero w momencie, jak już nie będzie miał immunitetu

— podkreśla.

Zawiła próbował przekonywać opinię publiczną, że sprawa dotyczy mieszkań dla osób po pożarze.

Oczywiście to jest jego oświadczenie, natomiast kontekst sprawy jest taki, że mieszkania były przyznawane w sposób nietransparetny. Media donosiły np. o przyznawaniu mieszkań dzieciom urzędników pracujących w urzędzie miasta

— mówi Mróz.

Warto przy tym zauważyć, że nowy prezydent Jeleniej Góry – także z Platformy Obywatelskiej – rozstał się z tymi urzędnikami, którym postawiono zarzuty

— dodaje.

To już finał tej sprawy, gdyż już wcześniej urzędnicy podlegli wówczas pod prezydenta Marcina Zawiłę mają postawione zarzuty

— wskazuje.

O co chodzi?

W 2023 roku dziennikarze Telewizji Polskiej ujawnili dokumenty, które miały wskazywać na nieprawidłowości przy przydziale mieszkań komunalnych w Jeleniej Górze.

Według przedstawionych materiałów lokal miał trafić do znajomych pracownicy Urzędu Miasta, mimo że na przydział czekały osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji życiowej.

Jedną z nich była Ewa Guz, która wraz z chorym, 6-letnim synem mieszkała w lokalu socjalnym należącym do miasta. Jak opisywano, mieszkanie znajdowało się w zrujnowanym budynku, a jego stan był bardzo zły – występowały w nim wilgoć, niska temperatura spowodowana nieszczelnymi oknami oraz ubytki w ścianach.

Adrian Siwek/wPolityce.pl/PAP/TVP Info

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