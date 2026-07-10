Ważna zapowiedź marszałka Stawiarskiego! „Już wkrótce”

Dzień przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski poinformował, że odsłonięto kolejne Tablice Pamięci Ofiar „Rzezi Wołyńskiej”. Przekazał też ważną wiadomość!
11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny Rzezi Wołyńskiej. Do mordów na kilkudziesięciu Polakach doszło też w Radrużu - wsi obecnie położonej przy granicy polsko-ukraińskiej.
Według polskich historyków w lipcu 1943 r. oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Łącznie od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło według badaczy ponad 100 tys. Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.
11 Tablic Pamięci Ofiar „Rzezi Wołyńskiej”
O odsłonięciu kolejnych 11 Tablic Pamięci Ofiar „Rzezi Wołyńskiej” poinformował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Tym samym kontynuujemy upamiętnianie 83. rocznicy i Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
— podkreślił Jarosław Stawiarski w mediach społecznościowych.
Kolejne Tablice Pamięci Ofiar „Rzezi Wołyńskiej” zostaną odsłonięte już wkrótce
— zapowiedział Marszałek.
FB/PAP/tt
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