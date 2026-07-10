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Hit! Pawełczyk-Woicka zapędziła do rogu Żurka. "Głupota, cynizm tych ludzi poraża"

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Żurek / autor: PAP/Radek Pietruszka/X
Waldemar Żurek / autor: PAP/Radek Pietruszka/X

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na platformie X lamentuje, że rzekomo przez prezydenta ponad 200 prawników po egzaminie sędziowskim nie może rozpocząć pracy. Była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka zareagowała na występ Żurka, zwracając uwagę na bardzo niewygodny dla niego fakt.

Żurek postanowił poprzez media społecznościowe zaapelować do prezydenta.

Ponad 200 młodych prawników, którzy z sukcesem zdali egzamin sędziowski, czeka na powołanie. Są gotowi pracować dla Rzeczypospolitej i rozstrzygać sprawy obywateli. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem załatwialiby miesięcznie ponad 10 500 spraw. To bardzo dużo. Niestety dziś wielu z nich musi rejestrować się jako bezrobotni. Nie można brać ich na politycznych zakładników. Apeluję o pilne zaproszenie ich do Pałacu Prezydenckiego i umożliwienie im rozpoczęcia służby obywatelom. Polska potrzebuje ich wiedzy, zaangażowania i pracy - teraz

— napisał na X Żurek.

Reakcja Pawełczyk-Woickiej

Tymczasem była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka uświadomiła Żurka, że we wspomnianej przez ministra sprawiedliwości sprawie uchwały przyjmowała KRS, uznawana za obecne władzę za nielegalną!

To są uchwały KRS w składzie obradującym do 15.05.2026r. Zdecydowaliby się w końcu czy legalne czy nielegalne. Głupota, cynizm tych ludzi poraża

— zaznaczyła Dagmara Pawełczyk-Woicka.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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