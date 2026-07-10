Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na platformie X lamentuje, że rzekomo przez prezydenta ponad 200 prawników po egzaminie sędziowskim nie może rozpocząć pracy. Była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka zareagowała na występ Żurka, zwracając uwagę na bardzo niewygodny dla niego fakt.
Żurek postanowił poprzez media społecznościowe zaapelować do prezydenta.
Ponad 200 młodych prawników, którzy z sukcesem zdali egzamin sędziowski, czeka na powołanie. Są gotowi pracować dla Rzeczypospolitej i rozstrzygać sprawy obywateli. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem załatwialiby miesięcznie ponad 10 500 spraw. To bardzo dużo. Niestety dziś wielu z nich musi rejestrować się jako bezrobotni. Nie można brać ich na politycznych zakładników. Apeluję o pilne zaproszenie ich do Pałacu Prezydenckiego i umożliwienie im rozpoczęcia służby obywatelom. Polska potrzebuje ich wiedzy, zaangażowania i pracy - teraz
— napisał na X Żurek.
Reakcja Pawełczyk-Woickiej
Tymczasem była przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka uświadomiła Żurka, że we wspomnianej przez ministra sprawiedliwości sprawie uchwały przyjmowała KRS, uznawana za obecne władzę za nielegalną!
To są uchwały KRS w składzie obradującym do 15.05.2026r. Zdecydowaliby się w końcu czy legalne czy nielegalne. Głupota, cynizm tych ludzi poraża
— zaznaczyła Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/764683-hit-pawelczyk-woicka-zapedzila-do-rogu-zurka-glupota
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.